Detto Fatto | la prima puntata in diretta dalle 14 50

Fonte : blogo

(Di lunedì 16 settembre 2019), il factual show del daytime di Rai2, è pronto a tornare oggi con un nuovo orario - le 14.50 - e con la conduzione per il secondo anno consecutivo di Bianca Guaccero. TvBlog seguirà lain liveblogging. Altra novità è l'emissione in, per consentire una maggiore interazione con i telespettatori.Tante le conferme del cast, da Jo Squillo e Filippo Nardi come tutor di moda, a Maria Teresa Ruta che racconterà i suoi viaggi per il mondo, passando per il fitness con Jill Cooper. Torna anche l'esperta di moda curvy Elisa D'Ospina, oltre a Giovanna Civitillo con le sue lezioni di seduzione., lain14.50 pubblicato su TVBlog.it 16 settembre 2019 08:38.

antonioboselli : Detto fatto ?????? Ciao Sic - CarloCalenda : Sono d’accordo. Ma non puoi chiedermi di rinnegare tutto ciò che ho detto e che credo per amore dell’unità. È una v… - matteosalvinimi : #Salvini: Conte è cambiato completamente. In quindici giorni ha fatto e detto l’esatto contrario rispetto agli ulti… -