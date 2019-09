DALLA CINA/ Lao Xi : il proporzionale M5s-Pd consegna l'Italia al caos : LIl governo Conte 2 ottiene la fiducia al Senato con 169 sì, 133 no e 5 astenuti. Ora M5s e Pd intendono accelerare sulla riforma del sistema elettorale

DALLA CINA/ Lao Xi : i tre sconfitti che regalano l'Italia all'instabilità : In Italia ci sono tre sconfitti: Salvini, con i suoi guai internazionali, Renzi, ora senza possibilità di movimento, e il parlamento stesso

DALLA CINA/ Il patto M5s-Pd sbaglia lo "shi yu" e prepara la nuova crisi : Il governo giallo-rosso, nato senza un vero dibattito pubblico, mette in evidenza la questione vera: in Italia c'è un deficit di democrazia

DALLA crisi con la Francia all’apertura alla Cina : Di Maio conquista la Farnesina : Trentatré anni, il leader politico dei Cinque Stelle è stato il più giovane vicepresidente della Camera. Al governo con la Lega nell’esecutivo giallo verde, da vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, è stato impegnato in un spalla a spalla costante con Matteo Salvini. Con la caduta dell’esecutivo dopo lo strappo del leader del Carroccio, ha fatto alla fine un passo indietro sulla vicepresidenza: la mossa ha sbloccato la ...

DALLA CINA/ Lao Xi : Grillo segretario del Pd - la proposta seria di D'Alema : C'è stato un tempo in cui Grillo voleva correre come segretario del Pd e Fassino gli suggerì di farsi un suo partito. Sembrava uno scherzo

Bimba di 12 anni risucchiata DALLA pompa in piscina - Alisa Adamova muore davanti ai genitori : Bambina di 12 anni risucchiata dalla pompa della piscina, muore in vacanza davanti ai genitori. Il padre, non vedendola riemergere, si è buttato in acqua e ha tentato di liberarla senza però riuscirci. Il suo braccio è stato risucchiato da una pompa di filtraggio della piscina in cui stava nuotando ed è rimasta così sott’acqua per 15 minuti. Così è morta Alisa Adamova, 12 anni, originaria di San Pietroburgo, in Russia. L’incidente è avvenuto ...

DALLA CINA/ Lao Xi : Zingaretti e Di Maio sono il nuovo asso di Salvini : Ieri Zingaretti e Di Maio si sono incontrati, ma il segretario Pd ha detto no alla proposta di Conte premier. La nuova alleanza di governo è già allo stremo

DALLA CINA nuovi dazi - borse ko Il capo Fed : sosterremo gli Usa Trump : «Il nemico è lui o Xi?» : Nuove tariffe su 75 miliardi di beni. Powell: faremo di tutto per evitare la recessioneIl presidente: imprese, trovate alternative. E sulla Fed: chi è nostro il nemico, Xi o Jay?

DALLA CINA/ Lao Xi : le due incognite di Mattarella e Salvini : Due incognite gravano sulla crisi: una riguarda il parlamento, non più rappresentativo, e interpella Mattarella. L'altra riguarda Salvini

Hong Kong - Twitter e Facebook bloccano troll anti-proteste manipolati DALLA Cina : Hong Kong, proteste in atto davanti al palazzo del governo (foto: Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images) Twitter e Facebook hanno scoperto e sospeso un’estesa rete di account falsi creati, apparentemente dal governo cinese, con lo scopo di creare disinformazione e screditare la protesta in atto a Hong Kong seminando discordia tra i manifestanti. Twitter ha affermato di aver rimosso 936 account dal social network mentre Facebook, dal canto suo, ...

Sacchi : “Sarri? Spero la Juve non si sia fatta trascinare DALLA moda. Dovrà avere pazienza - altrimenti…” : La Juventus ha cambiato allenatore. Svolta nella mentalità e nel gioco alla base della scelta di Maurizio Sarri. A commentarla, al ‘Fatto Quotidiano’, è un allenatore che – a suo tempo – fu anche innovatore: Arrigo Sacchi. Col Milan vinse tutto e fece la storia. Ecco le sue parole. “I concetti sono gli stessi, ma il calcio deve aggiornarsi ed evolversi. Solo in Italia pensiamo di fermare il tempo. La scelta di ...

