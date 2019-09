Dal riscaldamento al trasporto - il ruolo ‘green’ del Gpl : Romas, 16 set. – (AdnKronos) – Dal riscaldamento domestico alle autovetture: il Gpl si conferma come combustibile a basso impatto ambientale. E’ quanto emerso nell’ambito del convegno ‘I fattori di emissioni delle autovetture e degli impianti di riscaldamento: il ruolo del Gpl’, organizzato a Roma da Assogasliquidi, l’associazione di Federchimica che rappresenta il settore dei gas liquefatti, ...

Manifestano completamente nudi contro il riscaldamento globale - fermati Dalla Polizia [FOTO] : Come ogni anno un gruppo di attivisti della Federazione Francese di naturismo e di ribellione all’estinzione Manifestano in un’apposita area del Bois de Vincennes, un noto parco pubblico di Parigi, per protestare contro il riscaldamento globale. La Polizia, però, ha annullato il giro in bicicletta e i manifestanti sono rimasti nel parco completamente nudi con i loro striscioni. L'articolo Manifestano completamente nudi contro il ...

L’Amazzonia brucia a tassi senza precedenti : incendi innescati Dall’uomo che possono accelerare il riscaldamento globale [FOTO e VIDEO] : Enormi tratti della Foresta Amazzonica, da sempre considerata come i polmoni del pianeta per la capacità di assorbire l’anidride carbonica, conservarla nel suo suolo e produrre ossigeno, sono in fiamme. Il fumo dei grossi incendi ha trasformato il giorno in notte a San Paolo, in Brasile, e ha intensificato la controversia sulle politiche di utilizzo della terra da parte del governo brasiliano. Le immagini delle auto che circolavano in città con ...

Cacciatori di iceberg - il lavoro offerto Dal riscaldamento globale : sparano ai blocchi di ghiaccio per scioglierli e vendere l’acqua [GALLERY] : Un canadese di 60 anni svolge un lavoro che potrebbe essere definito alquanto atipico e che non gli ha risparmiato numerose critiche. Il capitano Edward Kean, infatti, a bordo della nave Green Waters setaccia il Nord Atlantico alla ricerca di quello che è diventato il suo personale “oro bianco”, ossia gli iceberg. Ogni mattina, insieme ad altri 3 membri dell’equipaggio, Kean va alla ricerca di iceberg che si sono staccati dai ghiacciai della ...

Riscaldamento globale - Dal 1961 perse 10 miliardi di tonnellate di ghiacci e l’uomo è il principale responsabile [DATI] : Per effetto del Riscaldamento globale, dal 1961 al 2016 sono andate perse quasi 10 miliardi di tonnellate di ghiaccio dai ghiacciai, con un ritmo crescente negli ultimi anni. Secondo la stragrande maggioranza degli scienziati, il Riscaldamento globale dipende quasi certamente dall’uomo e questo sta portando a un deterioramento generale della criosfera del pianeta. Solo poche ore fa, l’astronauta italiano Luca Parmitano, dalla Stazione ...

Luca Parmitano lancia l'allarme Dallo spazio contro il surriscaldamento globale : Lo spazio è il luogo ideale per lanciare l’allarme sugli effetti del riscaldamento globale sulla Terra: lo ha detto l’astronauta Luca Parmitano nel primo collegamento con i giornalisti dalla Stazione Spaziale Internazionale, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. “Negli ultimi 6 anni ho visto deserti avanzare e ...

