Da tantissime scatole abbandonata da parecchi anni spuntano come funghi 40 milioni di

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Un ritrovamento incredibile quello avvenuto in un piccolo paesino in Colombia. Nel comune di Sampues travecchie e abbandonate sono spuntati moltissimi soldi. La Polizia è riuscita a ritrovare quasi 82di pesos che sono pari a 41di dollari. I soldi sono stati confiscati dalla Polizia e non si sa chi sia il proprietario e che provvenienza abbiano. A fare il ritrovamento è stata una persona che ha voluto restare anonima, ha telefonato alle forze dell’ordine avvisando del ritrovamento. La Polizia,in molti ipotizzavano, ha detto che probabilmente il denaro è frutto di qualche operazione illegale. Non si sa chi sia ancora la persona che ha fatto il prezioso ritrovamento. Inoltre le forze dell’ordine stanno indagando su quale organizzazzione illegale abbia potuto abbandonare così tanti soldi .