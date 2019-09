Conte 2 | il giuramento viceministri e sottosegretari a Palazzo Chigi

Conte 2 - oggi il giuramento viceministri e sottosegretari a Palazzo Chigi : È il giorno del giuramento per i nuovi sottosegretari e viceministri del governo Conte 2, presentati ufficialmente la settimana scorsa dopo pochi giorni di trattative tra le due forze al governo, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.La cerimonia si terrà alle 10.30 nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi a dieci giorni dal giuramento dei Ministri e del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Quirinale. ...

Luigi Di Maio - la riunione prima del giuramento che ha fatto infuriare Giuseppe Conte : il retroscena : "Non fate come la Lega" diceva Luigi Di Maio ai suoi ministri e ai dem. Eppure qui a imitare il tanto criticato Matteo Salvini è proprio lui. Il leader grillino, a ridosso del giuramento, avrebbe chiamato a raccolta i suoi nove pentastellati. Un'azione che non è piaciuta al premier-bis, Giuseppe Con

Governo - al Colle con la famiglia : il giuramento della normalità (e BisConte fa l'occhiolino a Di Maio) : L'immagine che racchiude tutto viene scattata a fine giuramento. Mattarella in mezzo, alla sua sinistra Conte e alla sua destra Franceschini. Il quale con la mano fa il gesto dello sciò al...

Al Colle con la famiglia Il giuramento “normale” del nuovo governo Conte : Al Quirinale tra sorrisi e normalità. Dadone: «Non dimenticherò mai l’emozione di mamma e papà saliti al Quirinale con me». E il premier al rituale della campanella se la palleggia dalla mano destra alla sinistra

L’occhiolino di Conte a Di Maio - Costa che batte i tacchi - De Micheli emozinata. Il giuramento passa dai gesti : Stessa formula, gesti diversi per i ministri del Conte bis che questa mattina hanno giurato al Quirinale. Tra occhiolini, mani tremanti e saluti militari, vediamo chi si è distinto e perché nel corso della cerimonia. Generale di brigata, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha battuto i tacchi, all’uso militare, prima di pronunciare la rituale formula di giuramento, giunto a un passo dal tavolo dove lo ...

Conte : dopo il giuramento al Quirinale nomina Gentiloni commissario europeo per l'Italia : Questa mattina il Premier Conte è salito al Quirinale per giurare con i suoi 21 Ministri: 10 provenienti dal Movimento 5 Stelle, 9 dal Partito Democratico, uno da Liberi e Uguali ed uno è un tecnico. In tutto le donne sono 7, cioè un terzo della squadra di Governo; mentre nel precedente Governo erano cinque su 18 Ministri totali, di cui solo due con portafoglio: Giulia Grillo alla Sanità ed Elisabetta Trenta alla Difesa, a cui dal 15 luglio si ...

Il giuramento (e il primo consiglio dei ministri) della nuova squadra di Conte : È il giorno del giuramento del nuovo governo. I 21 ministri del secondo governo Conte, di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giureranno per iniziare oggi il loro lavoro. Dopo la cerimonia ufficiale ci sarà un breve brindisi. Successivamente, a Palazzo Chigi, si svolgerà il primo consiglio dei ministri. Ore 12.06: "L'emozione dei miei genitori al Quirinale è qualcosa che non dimenticherò mai". Cosi' ...

Governo Conte 2 - dopo il giuramento la foto con Mattarella e le ministre del nuovo esecutivo : dopo il giuramento al Quirinale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i suoi ministri si sono messi in posa per la foto di rito, quella di gruppo, con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. dopo lo scatto di famiglia tradizionale, c’è stato un supplemento di foto: le ministre ne hanno fatto una con Mattarella e Conte. L'articolo Governo Conte 2, dopo il giuramento la foto con Mattarella e le ministre del nuovo esecutivo proviene ...

Luigi Di Maio - il giuramento al Colle : sguardi di fuoco con Giuseppe Conte - la conferma del violento litigio : Un video che dice tutto. Che svela tutto. Anzi, che conferma tutto. Questa mattina, giovedì 5 settembre, ci siamo svegliati e abbiamo letto innumerevoli retroscena di stampa che ci davano conto della furibonda lite della vigilia tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Uno scontro durissi