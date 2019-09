Compra un abito da sposa | vuole le modifiche ma il titolare del negozio rifiuta di farle

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Una futurasi era recata in undi abiti daFirst Lady Bridal Shop a Detroit e aveva acquistato il suo vestito. Dopo qualche giorno era tornata nelchiedendo alcunema ilsi erato di apportarle. A quel punto gli amici della donna che l’avevano accompagnata hanno iniziato a picchiare selvaggiamente ildel, Hekmat Putruss, la moglie Salwa e il figlio Pierre. Le immagine della rissa sono state riprese dalle telecamere interne e poi postate sui social e, in pochissimo tempo, sono diventare virali. Il proprietario delha detto di aver avuto danni per circa 20 mila dollari. Durante la rissa, infatti, sono caduti a terra scaffali, e danneggiati vestiti e accessori.

zazoomnews : Compra un abito lo vuole cambiare le dicono di no e sviene - #Compra #abito #vuole #cambiare - zazoomblog : Compra un abito lo vuole cambiare le dicono di no e sviene - #Compra #abito #vuole #cambiare - assenteismo : Costo di un abito di marca 90% marketing 10% #lavoro e materia prima #supercazzole #detox #presadiretta E poi ci la… -