Come si mangia su Singapore Airlines | la compagnia aerea migliore del mondo

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il pranzo in Economy ClassIl menù coreano delle Suites e della First ClassLaksa: il piatto tipico dilo si può ordinare con il servizio Book the cookLe Suites, le cabine più lussuose diIl menù cinese gourmet delle Suites e della First ClassIl menù giapponese delle Suites e della First ClassOz Clarke, uno degli esperti di vinoIl panel di chef internazionali che studia i menùIl menù indiano delle Suites e della First ClassI piatti di cucina indiana che si possono trovare sulle tratte dall'India aÈ passato esattamente un secolo da quando sul volo Londra-Parigi dellaHandley-Page del 1919 venne servito il primo pasto a bordo, un sandwich e un frutto, giusto per lenire la fame. Oggi invece è anche su menù e piatti gourmet che le compagnie costruiscono intere strategie. Se infatti non esistono aerei più veloci di altri e il tempo per ...

antoniospadaro : Il Vangelo di oggi (Lc 15,1-32) inizia con alcuni che criticano Gesù, vedendolo in compagnia di pubblicani e peccat… - erikaconlakappa : RT @silviasplash: Guardo Rubio in 'Alla ricerca del gusto perduto' e penso: Se questo scopa come mangia, una cenetta con lui me la farei vo… - decisamdonna : RT @silviasplash: Guardo Rubio in 'Alla ricerca del gusto perduto' e penso: Se questo scopa come mangia, una cenetta con lui me la farei vo… -