Come sarà il futuro del sesso?

Come funzioneranno i crossover tra Grey’s Anatomy e Station 19 e perché saranno comprensibili per tutti : L'annuncio dell'intenzione di creare sempre più eventi crossover tra Grey's Anatomy e Station 19 ha generato un po' di confusione nel pubblico, soprattutto per la volontà di creare un universo narrativo sempre più integrato, attraverso un certo numero di episodi che incroceranno storie e personaggi del medical drama col suo spin-off sui pompieri. Il 26 settembre Grey's Anatomy debutta su ABC con la sua stagione dei record, la sedicesima, con ...

Ecco Come sarà la prossima GoPro : (Foto: WinFuture) Sapevamo dell’esistenza di GoPro Hero 8 sin dallo scorso agosto ovvero da quando era stato nientemeno che il Ministero della Comunicazione nipponico a svelare i primi dettagli. In attesa della presentazione ufficiale, che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta, è sopraggiunta una massiccia quantità di informazioni di prima qualità che svelano in modo ormai quasi del tutto ufficiale l’actioncam prossima ...

Come sarà San Siro 2.0 : 60mila posti e niente copertura totale : In attesa del progetto definitivo, le linee guida aiutano a capire Come sarà il nuovo San Siro 2.0. I dettagli li rivela l’edizione di Milano del Corriere della Sera, che svela Come potrà essere il nuovo impianto. Costo 605 milioni di euro, 60mila posti: questi i due aspetti principali di quella che sarà la nuova […] L'articolo Come sarà San Siro 2.0: 60mila posti e niente copertura totale è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Ronaldo-Rybery. Al Franchi sarà scontro tra titani. Nessuno ha vinto Come loro in serie A : Fiorentina-Juventus non sarà una semplice partita di calcio. Metterà in campo, dai lati opposti, due leggende, Cristiano Ronaldo e Frank Ribery. I due numeri 7 forse più forti dell’era moderna, scrive il Corriere Fiorentino. L’ultima volta che si sono fronteggiati è stata il 1 maggio 2018, in Champions. Uno vestiva la maglia del Real Madrid, l’altro quella del Bayern Monaco. All’epoca, anche se Nessuno dei due segnò, fu Ronaldo ...

Apple è pronta a presentare i suoi nuovi iPhone. Ecco Come saranno : L'appuntamento è tra i più attesi, soprattutto tra gli 'aficionados' della Mela più famosa del mondo. Certo, anche agli occhi dei non esperti i nuovi prodotti di casa Cupertino destano curiosità perché, diciamolo, ogni anno una novità comunque ce n'è e il telefonino è diventato ormai un oggetto fondamentale nella vita di tutti i giorni. Nomi e modelli Domani, martedì10 settembre, verrà levato il sipario sugli ultimi modelli di iPhone, che ...

Il tempo della prima TV Huawei è compiuto : Come sarà lo Smart Screen ufficiale il 19 settembre : Era nell'aria ma ora ne abbiamo la prima conferma ufficiale. La prima TV Huawei, anche se è decisamente riduttivo chiamarla così, arriverà il prossimo 19 settembre, perché lanciata durante lo stesso evento con protagonista la nuova serie Huawei Mate 30. In realtà l'innovativo dispositivo andrebbe etichettato come Smart Screen e avrebbe in se una serie di funzioni davvero interessanti. La conferma del lancio della prima TV Huawei è giunta da ...

Apple : arriva il nuovo iPhone - ecco Come sarà : Il 10 settembre attesa la presentazione dello smartphone n.11. Nello Steve Jobs Theater dell’Apple Park andrà in scena il keynote dedicato alle novità di fine anno: dal Watch all’iPad, dal MacBook all’iOS 13

Elettrica - autonoma e super tech : Come sarà l’auto del futuro : Elettrificazione e guida autonoma sono i due trend che stanno già cambiando la mobilità, seppur a piccoli passi. La maggior parte delle persone guida ancora auto tradizionali, ma il cambiamento generatosi nel settore automotive finirà per ridisegnare non solo le abitudini alla guida. Le città dovranno adeguarsi a livello infrastrutturale (più colonnine per la ricarica) e anche sul piano normativo ci vorrà inevitabilmente maggiore chiarezza. Un ...

Il figlio muore di tumore - lui organizza una festa per il suo 18esimo : "Sarà tutto Come voleva lui" : “Sarà tutto come l’avrebbe voluto lui: con i cantanti e i deejay. E la torta, naturalmente, sarà bianconera, visto che Edo era un tifoso sfegatato della Juventus”. A parlare è Luigi De Ecclesiis, padre di Edoardo. E la festa a cui allude è quella che sta organizzando da sei mesi, per i 18 anni del figlio, morto a 16 per colpa di un tumore.La sua storia la racconta il Corriere della Sera. La forza di ...

Bitter Sweet : l’ultima settimana sarà DOPPIA - quando e Come finisce : Per tutta l’estate vi abbiamo tenuto al corrente delle trame di Bitter Sweet, ingredienti d’amore e continueremo a farlo ancora per qualche giorno, ma non è un mistero che la soap turca trasmessa quest’estate da Canale 5 ha un numero definito di puntate e dunque molto presto arriveremo alla fine degli episodi realizzati. Scendendo più nei particolari, l’ultima settimana in compagnia di Ferit, Nazli e di tutti i loro amici ...

«Blonde» : ecco Come sarà la Marilyn Monroe di Netflix : Ana de Armas Ana de Armas Ana de Armas Ana de Armas Ana de Armas Ana de Armas Non sarà una biografia fedele, ma un’elaborazione fantasiosa di quelli che sono stati i suoi successi e i suoi amori, i suoi tormenti e le sue sfide. Esattamente come nel romanzo originale di Joyce Carol Oates da cui è tratto, Blonde offrirà un ritratto intimo e interessante della vita di Marilyn Monroe, la diva per eccellenza, la femme fatale che fece strage di ...

Audi - Ecco Come saranno i fari a Oled del futuro : L'Audi presenterà all' Isal 2019 (International Symposium on Automotive Lighting) una nuova tecnologia Oled dedicata ai gruppi ottici delle autovetture. La Casa tedesca ha inserito a listino sulla TT RS i primi fari Oled posteriori nel 2016 e la nuova generazione consentirà maggiori libertà dal punto di visto tecnico e stilistico. Per il momento la Casa non ha fornito una previsione sui tempi necessari per portare questa soluzione nella ...

Meteo - Come sarà il prossimo inverno? Temperature miti ma molta neve - anche in pianura : L'autunno sembra essere ormai alle porte con il calo di Temperature che ci sarà in tutta Italia in questo fine settimana. Entrando quasi in clima autunnale si iniziano a fare le previsioni...

Basket - Mondiali 2019 : i leader dell’Italia e Come sarà impostato il gioco degli azzurri. Gallinari - Belinelli e Datome fondamentali : Sabato comincia l’avventura mondiale dell’ItalBasket. Gli azzurri saranno impegnati contro le Filippine in un match già da dentro o fuori. La formula della rassegna iridata prevede infatti che si qualifichino le prime due classificate di ogni girone e dunque, vista la presenza della Serbia, quello tra Italia e Filippine è un vero e proprio scontro diretto (Angola permettendo). L’avvicinamento alla rassegna iridata cinese non è ...