Come Netflix sta rivoluzionando il mercato globale dei media

«Blonde» : ecco Come sarà la Marilyn Monroe di Netflix : Ana de Armas Ana de Armas Ana de Armas Ana de Armas Ana de Armas Ana de Armas Non sarà una biografia fedele, ma un’elaborazione fantasiosa di quelli che sono stati i suoi successi e i suoi amori, i suoi tormenti e le sue sfide. Esattamente come nel romanzo originale di Joyce Carol Oates da cui è tratto, Blonde offrirà un ritratto intimo e interessante della vita di Marilyn Monroe, la diva per eccellenza, la femme fatale che fece strage di ...

«Il Re» : Timothée Chalamet Come Enrico V nel nuovo film Netflix : Il Re: il film di Netflix con Timothée ChalametIl Re: il film di Netflix con Timothée ChalametIl Re: il film di Netflix con Timothée ChalametIl Re: il film di Netflix con Timothée ChalametIl Re: il film di Netflix con Timothée ChalametIl Re: il film di Netflix con Timothée ChalametLa corona è un macigno, pesa sulla testa come una responsabilità da cui scrollarsi. Fosse dipeso da lui, il giovane Enrico su quel trono non ci sarebbe mai salito. ...

Novità Netflix di settembre : il 20 il poliziesco Criminal - il 27 la Comedy The Politician : Il catalogo di Netflix cambia spesso, arrivano sempre nuove serie mentre altre vengono eliminate e la piattaforma è solita comunicare anche molti mesi prima l'arrivo di nuovi show, specialmente se si tratta di serie tv molto attese dal pubblico. Tempo fa è stata annunciata la produzione di due ambiziosi progetti il cui debutto è previsto per settembre 2019 e da qualche giorno si conoscono le date esatte. Si tratta della comedy satirica 'The ...

The Politician su Netflix a settembre : trama - cast e foto della Comedy di Ryan Murphy : Annunciato quest'anno come una delle grandi novità della prossima stagione, l'arrivo di The Politician su Netflix ha ora anche una data ufficiale: la serie del prolifico sceneggiatore, produttore e showrunner Ryan Murphy debutta sulla piattaforma streaming il 27 settembre. La sinossi della serie racconta le premesse di questa comedy che si sviluppa intorno al personaggio del giovane Hobart, studente deciso ad intraprendere la carriera ...

The Witcher Netflix : l'attrice Anya Chalotra spiega il suo ruolo Come Yennefer : L'adattamento televisivo di The Witcher, basato sui libri di Andrzej Sapkowski, uscirà entro la fine dell'anno, e dato che c'è un sacco di materiale all'interno dei libri, i fan sono curiosi di sapere fin dove si spingerà questa prima stagione. Anya Chalotra, che interpreta Yennefer nella serie, ha recentemente spiegato ai fan il ruolo del suo personaggio.Durante un'intervista al San Diego Comic-Con, Chalotra ha descritto Yennefer e cosa ...

The Witcher Netflix : Henry Cavill spiega Come è riuscito a diventare Geralt : Henry Cavill, l'attore forse più noto per aver interpretato Superman in Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, è pronto per impersonare un nuovo eroe all'interno della serie TV Netflix The Witcher. Il cast e la troupe della serie hanno fatto la loro apparizione al Comic-Con 2019 di San Diego, e sono stati rivelati numerosi dettagli sullo show, incluso come è stato impersonare Geralt."Avevamo la descrizione del libro e ...

Le scimmie - Come noi - diventano più amiche tra loro quando guardano Netflix insieme : I bonobo e gli scimpanzé che guardano un video insieme stringono legami di amicizia più forte, proprio come accade tra noi esseri umani. Vediamo insieme come i ricercatori siano giunti a questa scoperta e cosa ci dicono i risultati di questo studio sui rapporti sociali tra noi umani, sempre più individualisti.Continua a leggere