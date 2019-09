Come capire quanto vale il mio iPhone

Come capire se siamo stati bloccati su WhatsApp : Se avete inviato un messaggio a un contatto WhatsApp ma non avete ottenuto ancora nessuna risposta, allora molto probabilmente siete stati bloccati. Per essere sicuri di questo, però, state cercando una guida che vi spieghi leggi di più...

Training Humans - una mostra per capire Come ci vedono le macchine : (foto: Fondazione Prada) Il riconoscimento facciale è uno dei settori di applicazione dell’intelligenza artificiale con i più forti impatti sociali ed etici per gli esseri umani. I sistemi che sorreggono e rendono possibile l’applicazione di questa tecnologia sono, però, anche tra i più oscuri e il loro funzionamento può essere, spesso, estremamente poco trasparente. L’opacità del riconoscimento facciale è riflessa, in particolare, nella ...

Disturbo da deficit dell’attenzione : Come capire se tuo figlio ne soffre : Difficoltà nell’ascoltoSe i compiti diventano un’impresaDistratti anche nei piaceriOggetti smarritiL’iperattivitàSbadato«Suo figlio non sta mai attento a lezione, è disordinato e parla con i compagni ad alta voce». All’incontro con gli insegnanti, la mamma o il papà ascoltano mortificati i commenti negativi della maestra; tornati a casa, scatta la ramanzina e le eventuali punizioni del caso. Provvedimenti adeguati? Non sempre. Già, perché ...

Fifa 20 Pack Opening : Come capire se è walkout! : Con la scadenza, il 10 settembre, del cosiddetto embargo, tutti gli Youtuber e gli influencer che erano presenti al “Capture Event” di Amsterdam hanno avuto modo di pubblicare i video registrati la scorsa settimana relativi alla modalità Fifa Ultimate Team. In questo, realizzato dal noto streamer Chuboi, vedremo la nuova animazione relativa ai Pack Opening […] L'articolo Fifa 20 Pack Opening: come capire se è walkout! proviene ...

Un gioco per capire Come i social network influenzano il voto politico : (foto: Getty Images) I social network ormai entrano in tutte le sfere della nostra vita e possono influenzare anche le decisioni e il voto politico. Non è solo questione di fake news. È proprio la struttura e la rete capillare dei social media che può contribuire a spostare il voto politico dell’elettore verso una scelta rispetto ad un’altra anche se all’inizio per lui le due ipotesi erano equivalenti. A studiare questo ...

Come capire se gli sconti su Amazon sono veri sconti : Fino al 9 settembre ci sono offerte sui prodotti per il ritorno a scuola e altro, e non solo per gli abbonati Prime, ma non tutto è conveniente Come sembra

Come capire se qualcuno è entrato nel tuo Instagram : Sono sempre più frequenti i tentativi da parte degli hacker di entrare su profili Instagram altrui. Nonostante il lavoro svolto dagli sviluppatori del famoso social network per mantenere al sicuro gli account dei propri utenti, leggi di più...

Valentino Rossi - GP Gran Bretagna 2019 : “Sono deluso dal quarto posto. Dobbiamo capire Come sfruttare la gomma posteriore in gara” : Valentino Rossi non può essere di certo soddisfatto del quarto posto del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Silverstone, il centauro italiano era atteso a una prova quantomeno da podio, dopo le ottime indicazioni del weekend. Qualcosa però non è andata per il verso giusto e il nove volte iridato è stato costretto a fare di necessità virtù, giungendo decisamente distanziato dal vertice occupato ...

Sesso - Come capire se solo è amicizia o qualcosa di più : Capita a molte donne di affrontare momenti in cui i binari di amicizia e attrazione si uniscono. Queste situazioni, note come flirtationship, sono una via di mezzo tra il rapporto amicizia e qualcosa di ben più profondo ed erotico. come capire se ci si sta spostando verso la seconda opzione? Un segnale indubbio da parte vostra riguarda il fatto di cercare costantemente l’altra persona per proporgli di uscire ma anche per intrattenere una ...

Come capire la salute di una CPU Intel in Windows 10 : Esattamente Come gli hard disk, anche le CPU del PC, col passare del tempo, si deteriorano; proprio per questo motivo risulta importante tener d’occhio la salute della CPU montata sul proprio terminale. Se il vostro leggi di più...

Come capire se il router è guasto : Una delle cause per cui la connessione ad Internet ha problemi può essere proprio il router; può succedere infatti che quest’ultimo si sia danneggiato in qualche modo e non funzioni più a dovere. Nonostante i leggi di più...

I numeri da tenere a mente per capire Come finirà al Senato sulla sfiducia a Conte : I numeri, sulla carta, parlano chiaro. La Lega, al cui fianco si sono schierati anche Fratelli d'Italia e Forza Italia, ha poche chance di ottenere che l'Aula del Senato mercoledì prossimo, 14 agosto, si riunisca per discutere e votare sulla mozione di sfiducia al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. È stata questa, infatti, la proposta avanzata dal capogruppo leghista Massimiliano Romeo, dal capogruppo azzurro Anna Maria Bernini e dal ...