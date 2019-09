Clash of Champions 2019 Wrestling WWE | Seth Rollins resta Universal Champion

giuseppe_mania : WWE: Quanti cambi di titolo ci sono stati a Clash of Champions? - SPOILER #ClashOfChampions, #WWE… - areawrestling : WWE: Quanti cambi di titolo ci sono stati a Clash of Champions? - SPOILER #ClashOfChampions, #WWE… -

Dalla Rete Google News

Zona Wrestling

Sono passate poche ore dalla messa in scena della terza edizione di Clash of Champions direttamente dallo Spectrum Center di Charlotte in North Carolina.