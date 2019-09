Clash of Champions 2019 – Rollins si conferma campione universale | Becky Lynch tiene il

Fonte : sportfair

(Di lunedì 16 settembre 2019) Sorprese ed emozioni nellaof, tanti i titoli in palio allo Spectrum Center di Charlotte Una notte pazzesca, emozioni a non finire e tanti colpi di scena. Sono questi gli ingredienti diof, terza edizione del PPV di wrestling prodotto dalla World Wrestling Entertainment. Tutti i titoli di WWE sul piatto, con i campioni di Raw e SmackDown a sfidarsi per prendersi la gloria, davanti ad uno Spectrum Center (Charlotte, North Carolina) completamente esaurito. Escludendo la sfida tra Roman Reigns ed Erick Rowan, gli altri match mettono in palio una cintura: il titolo WWE di Kofi Kingston, l’Universalhip di Seth, nonché l’Intercontinental e la United Stateship, fino ad arrivare a tutti i titoli femminili e quelli di coppia. Kickoff Il primo incontro è un Triple Threat Match, con Drew Gulak che prova a ...

giuseppe_mania : WWE: Quanti cambi di titolo ci sono stati a Clash of Champions? - SPOILER #ClashOfChampions, #WWE… - areawrestling : WWE: Quanti cambi di titolo ci sono stati a Clash of Champions? - SPOILER #ClashOfChampions, #WWE… -