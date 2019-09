Cina | produzione ai minimi degli ultimi 17 anni Li | «Crescita al 6%? Difficile»

Precari e senza diritti : Apple e Foxconn sotto accusa in Cina per la produzione di iPhone 11 : Un report dell'organizzazione non governativa americana «China Labor Watch» parla di violazioni dei diritti dei lavoratori nella fabbriche e disparità di trattamenti.

I Google Pixel non saranno più realizzati in Cina : presto sarà trasferita la produzione : Stando ad un report proveniente dal Giappone, Google si sta preparando a spostare la produzione degli smartphone Pixel dalla Cina al Vietnam L'articolo I Google Pixel non saranno più realizzati in Cina: presto sarà trasferita la produzione proviene da TuttoAndroid.

Borse europee caute - occhi su dazi Usa e frenata produzione industriale Cina : Spread BTp-Bund in calo a 220 punti base grazie anche al voto di ieri in Senato. Positivi i listini asiatici

Industria - Istat : produzione a giugno in calo dello 0 - 2% su mese. TrasCinata in basso dal mercato dell’auto : -17 - 7% rispetto a un anno fa : La produzione Industriale torna a mostrare il segno meno a giugno. La rilevazione dell’Istat, dopo il rialzo del mese precedente, registra un calo sia nel confronto rispetto a maggio (-0,2%) sia rispetto a un anno fa: in questo la flessione è dell’1,2%. La produzione è Trascinata verso il basso dal settore dei mezzi di trasporto (-7,6% su base annua) e in particolare dall’auto che registra un nuovo crollo del 17,7% rispetto a giugno ...

Sequestrati in Cina oltre 600 smartphone Huawei falsi e un laboratorio di produzione : Huawei è diventata il principale produttore di smartphone in Cina e uno dei più popolari anche a livello globale e affronta ora il problema della contraffazione L'articolo Sequestrati in Cina oltre 600 smartphone Huawei falsi e un laboratorio di produzione proviene da TuttoAndroid.