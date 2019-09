Ciclismo | Primoz Roglic si consacra tra i big Ora la convivenza con Tom Dumoulin | la

Fonte : oasport

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il primo importante passo è stato fatto. Dopo un 2019 da veri protagonisti, è arrivata la ciliegina sulla torta.e il suo Team Jumbo-Visma hanno dominato in lungo e in largo nel World Tour, sin dall’inizio della stagione: per lo sloveno UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Giro di Romandia, il podio al Giro d’Italia ed ora la spettacolare vittoria nella Vuelta di Spagna. Arrivata la conquista della prima grande corsa a tappe: da ora in poi ci sarà il peso della pressione addosso per continuare a puntare in alto. Resta un solo obiettivo per questa stagione, da capire però se verrà affrontato al top viste le fatiche delle ultime settimane: il Mondiale a cronometro in quel di Harrogate. Poipotrà iniziare a pensare al 2020: una stagione fondamentale per lui e la sua Jumbo-Visma. L’asticella andrà sicuramente ad alzarsi e, quasi sicuramente, il circoletto ...

