Ciclismo | Mondiali 2019 | Davide Cassani testa due Nazionali al Giro della Toscana e alla

Ciclismo - Mondiali 2019 : tutti i convocati delle Nazionali presenti nello Yorkshire : Manca poco meno di una settimana al via delle gare: pronto a scattare, nello Yorkshire, in Gran Bretagna, il Mondiale di Ciclismo 2019. Si susseguono i convocati delle varie Nazionali: andiamo a scoprirli (ovviamente in aggiornamento a mano a mano, clicca sulla Nazionale per scoprire i convocati). convocati Mondiali Ciclismo 2019 Belgio Gran Bretagna Francia Norvegia Olanda USA Colombia gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati della Colombia. Egan Bernal e Nairo Quintana le punte - c’è anche Fernando Gaviria : Ai Mondiali 2019 di Ciclismo la Colombia si presenterà con una squadra completa, in grado di essere competitiva in più scenari tattici. Nella lista dei convocati per la rassegna iridata nello Yorkshire (Gran Bretagna) troviamo infatti due scalatori del calibro di Egan Bernal, vincitore del Tour de France, e Nairo Quintana, reduce invece da una Vuelta a España di alti e bassi, ma in cui ha ottenuto comunque un successo di tappa. In caso di corsa ...

Ciclismo - Matteo Trentin sui Mondiali 2019 : “Il percorso si adatta alle mie caratteristiche. Mi giocherò le mie chance” : Matteo Trentin e i Mondiali di Ciclismo nello Yorkshire. L’azzurro, leader designato per riportare l’iride in Italia a distanza di undici anni dall’ultima volta (Alessandro Ballan nel 2008 a Varese) è senza se e senza ma il punto di riferimento della compagine guidata dal CT Davide Cassani. Nella giornata di ieri è stata resa nota una pre-selezione degli azzurri al via della competizione e il corridore della Mitchelton-Scott ...

Mondiali Ciclismo 2019 – Cassani ha scelto i 16 preselezionati : tra i convocati anche Nibali : Davide Cassani ha scelto i 16 preselezionati per i Mondiali di ciclismo 2019: tra i convocati anche Vincenzo Nibali Manca sempre meno per i Mondiali di ciclismo 2019: il 29 settembre, nello Yorkshire, i ciclisti più forti si sfideranno per la prova in linea iridata. A margine della Coppa Bernocchi, vinta ieri da Bauhaus il ct Cassani ha svelato i 16 ciclisti preselezionati per gli imminenti Mondiali. “Ho bisogno di altre risposte da ...

Mondiali ParaCiclismo – L’Italia chiude terza nel medagliere per Nazioni - azzurri tredici volte sul podio : Trionfo azzurro anche nell’ultima giornata di gare ad Emmen, oro per Luca Mazzone e Roberta Amadeo, argento per Cornegliani e Zanardi, bronzo per Farroni. E’ terza del medagliere per Nazioni Si chiudono con l’ennesima giornata trionfale per gli azzurri i Campionati del Mondo di Paraciclismo, in scena in questi giorni ad Emmen. L’Italia porta a casa altre due medaglie d’oro, due d’argento ed una di ...

Mondiali di Ciclismo : prova in linea nello Yorkshire in tv su Rai Sport il 29 settembre : Tra pochi giorni prenderà il via la 92ª edizione dei Campionati del mondo di ciclismo su strada. L’appuntamento si terrà nello Yorkshire, Regno Unito, dal 22 al 29 settembre 2019. La gara regina della kermesse iridata sarà la prova in linea degli uomini élite, che si svolgerà nella giornata conclusiva della rassegna. L’anno scorso vinse Alejandro Valverde a Innsbruck. Stavolta ci attenderà un percorso meno impegnativo, ma comunque ricco di ...

Ciclismo paralimpico - Mondiali 2019 : pioggia di medaglie nell’ultima giornata. Mazzone fa il tris d’oro - Zanardi d’argento : Si è conclusa nella giornata di ieri un’edizione 2019 dei Mondiali di paraCiclismo a Emmen (Olanda) da incorniciare per l’Italia. La formazione tricolore ha terminato la propria avventura con un bottino di medaglie decisamente importante: 8 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Nell’ultimo giorno di gare Luca Mazzone si è tolto la soddisfazione di conquistare il proprio terzo titolo iridato in questa competizione, aggiudicandosi la prova ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i probabili convocati dell’Italia. Sicuri - incerti e possibili ballottaggi per Cassani : Ieri il CT Davide Cassani ha annunciato i nomi dei preselezionati per il Mondiale che si svolgerà tra due settimane nello Yorkshire. I corridori in questione sono i seguenti: Davide Ballerini (Astana), Alberto Bettiol (EF Education First), Davide Cimolai (Israel Cycling Academy), Damiano Caruso (Bahrain-Merida), Dario Cataldo (Astana), Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), Fabio Felline (Trek-Segafredo), Davide Formolo (Bora-Hansgrohe), Gianni ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : I Mondiali 2019 di Ciclismo si svolgeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna) dal 22 al 29 settembre. Questa rassegna iridata avrà come punto centrale la città di Harrogate, che sarà la sede d’arrivo di tutte le gare. Numerose invece quelle di partenza: Bradford, Doncaster, Leeds, Northallerton, Richmond, Ripon, Tadcaster e Wetherby. Si comincerà quindi domenica 22 con una grande novità: la cronometro a squadre mista. Questa nuova specialità, dopo ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : analisi dei convocati dell’Italia. Trentin il leader - Bettiol prima alternativa - Nibali e Moscon con un ruolo da definire : Davide Cassani ha rivelato oggi la preselezione azzura per i Mondiali che si terranno tra due settimane nello Yorkshire. Ben 16 i nomi presenti, vale a dire: Davide Ballerini (Astana), Alberto Bettiol (EF Education First), Davide Cimolai (Israel Cycling Academy), Damiano Caruso (Bahrain-Merida), Dario Cataldo (Astana), Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), Fabio Felline (Trek-Segafredo), Davide Formolo (Bora-Hansgrohe), Gianni Moscon (Team Ineos), ...

Mondiali di Ciclismo : Cassani annuncia i convocati - Trentin sarà il capitano : Al termine della Coppa Bernocchi, vinta a Legnano da Phil Bauhaus, il Ct della nazionale azzurra Davide Cassani ha diramato la lista dei corridori convocati per i Mondiali di ciclismo che si terranno nello Yorkshire dal 22 al 29 settembre. Si tratta di un gruppo di sedici corridori che dovrà ulteriormente essere ridotto fino a scegliere gli otto titolari e le due riserve che poi andranno effettivamente a difendere i colori azzurri nella ...

Mondiali di ParaCiclismo – Bottino ricco per l’Italia : quattro titoli iridati ad Emmen : quattro titoli Mondiali e sei medaglie totali: questo il ricco Bottino dell’Italia nella terza giornata di gare. Nelle prove a cronometro oro per Zanardi, Cornegliani, Mazzone e Amodeo, argento per Cecchetto, bronzo per Farroni. Da oggi le prove in linea Rrionfo azzurro nella terza giornata di gare ad Emmen, palcoscenico dei Campionati del mondo di Paraciclismo 2019. Gli azzurri dominano le prove a cronometro portandosi a casa un ...