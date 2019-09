Ciclismo - Matteo Trentin sui Mondiali 2019 : “Il percorso si adatta alle mie caratteristiche. Mi giocherò le mie chance” : Matteo Trentin e i Mondiali di Ciclismo nello Yorkshire. L’azzurro, leader designato per riportare l’iride in Italia a distanza di undici anni dall’ultima volta (Alessandro Ballan nel 2008 a Varese) è senza se e senza ma il punto di riferimento della compagine guidata dal CT Davide Cassani. Nella giornata di ieri è stata resa nota una pre-selezione degli azzurri al via della competizione e il corridore della Mitchelton-Scott ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : buoni segnali da Matteo Trentin al Tour of Britain. Bene anche Cimolai - si rivede Moscon : Arrivano segnali incoraggianti a metà, per l’Italia, dal Tour of Britain 2019. A metà perché da un lato Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) sta mostrando una forma abbagliante. L’ex campione europeo, infatti, nella gara a tappe che si snoda lungo parte del Regno Unito, ha conquistato una frazione, per quattro volte è arrivato sul podio ed è stato anche autore di un ottimo 13° posto nella cronometro. Quest’ultima è, in assoluto, ...

Ciclismo - Philippe Gilbert vince il Ruban Jaune : il premio per la corsa più veloce del mondo! Matteo Trentin abdica dopo 4 anni : Uno dei premi più vecchi del mondo del Ciclismo è il celeberrimo Ruban Jaune, il riconoscimento che va al vincitore della corsa più veloce con un chilometraggio superiore ai 200 km. L’idea venne a Henri Desgrange, colui che è considerato il creatore del Tour de France, nel lontano 1936. Il premio era detenuto dal nostro Matteo Trentin da ormai quattro anni, il Trentino vinse infatti la Parigi-Tours 2015 con la media di 49,642 km/h e da ...

Ciclismo - Mondiali 2019. Davide Cassani : “Matteo Trentin sarà il capitano - percorso troppo duro per Elia Viviani” : Manca poco più di un mese al Mondiale 2019, in programma sul percorso britannico dello Yorkshire, e il commissario tecnico Davide Cassani sembra avere già molto chiara in testa la visione della propria Nazionale italiana. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il romagnolo traccia le linee da seguire per preparare al meglio la prova iridata, principale obiettivo stagionale dopo le ottime prestazioni della squadra azzurra in occasione degli ...

Ciclismo su pista - Mondiali juniores Francoforte 2019 : bronzo per Matteo Bianchi nel chilometro - quinte Gasparrini e Collinelli nella madison : Quattro i titoli assegnati nell’ultima giornata dei Mondiali juniores di Ciclismo su pista: l’Italia conquista oggi ancora una medaglia, grazie a Matteo Bianchi, terzo e dunque bronzo nel chilometro a cronometro. nella stessa gara è 15° Niccolò Galli, mentre nella madison l’Italia è quinta al femminile con Eleonora Camilla Gasparrini e Sofia Collinelli, mentre è nona al maschile con Mattia Pinazzi ed Alessio Bonelli. Nel ...

Ciclismo mercato - Matteo Trentin lascia la Mitchelton-Scott : è ufficiale il suo passaggio alla CCC : Il corridore Trentino ha firmato con la formazione polacca, suo nuovo team dopo aver lasciato la Mitchelton-Scott Nuova avventura per Matteo Trentin, il corridore italiano infatti lascia ufficialmente la Mitchelton-Scott per accasarsi alla CCC. Contratto annuale per il ciclista trentenne di Borgo Valsugana, pronto dunque per un altro capitolo della propria carriera. Professionista dall’agosto 2011, nel proprio palmares Trentin conta ...