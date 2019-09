Ciclismo | il ranking olimpico verso Tokyo 2020 | Italia seconda | vicinissima al

Ciclismo - Ranking olimpico Tokyo 2020 : Italia seconda alle spalle del Belgio : Proseguono le corse World Tour per il calendario di Ciclismo su strada: GP di Amburgo e GP Plouay, oltre alla Vuelta di Spagna che è in pieno svolgimento. Va ad aggiornarsi nuovamente dunque il Ranking olimpico in chiave Tokyo 2020 al maschile: l’Italia non avrà problemi a portare in Giappone il contingente pieno, vista la sua seconda posizione nella classifica alle spalle del Belgio. Ricordiamo che questo Ranking è fondamentale in ottica ...

Ciclismo - Ranking olimpico Tokyo 2020 : l’Italia si conferma in quarta posizione : L’Italia si conferma quarta forza nel Ranking olimpico di Ciclismo della UCI aggiornato al 13 agosto 2019. Al comando rimane sempre la Francia con 9329.95 punti, avendo ormai fatto il vuoto nei confronti del Belgio, secondo con 8667.09. Terza posizione per l’Olanda con 8193.71, mentre l’Italia si attesta in quarta posizione con 7833.98 davanti a Spagna, Colombia, Germania e Australia. Ricordiamo che questo Ranking è ...

Ciclismo - Olimpiadi Tokyo 2020 : Italia quarta nel ranking di qualificazione - persa una posizione! Che lotta per i 5 posti : Lunedì negativo per l’Italia nella corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la nostra Nazionale è infatti scesa al quarto posto nel ranking di qualificazione che assegna i posti per la prossima rassegna a cinque cerchi. Le prime sei squadre in classifica potranno contare sul contingente completo in Giappone (5 atleti), quelle dal settimo al dodicesimo dovranno accontentarsi di quattro ciclisti e via dicendo. L’Italia occupava il terzo posto fino ...