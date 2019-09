Ciclismo | Greg Van Avermaet torna al successo al Gp Montreal

Ciclismo - GP Montreal 2019 : meraviglia di Greg Van Avermaet - battuto allo sprint Ulissi. Si rivede Nibali : Volata vincete del belga Greg Van Avermaet (CCC) al GP di Montreal. Il campione olimpico in carica, con grande esperienza, riesce ad avere la meglio sull’azzurro Diego Ulissi (UAE Emirates), alla seconda top5 negli ultimi tre giorni. Questa per il corridore della CCC è la terza vittoria stagionale, un segnale importante per tutti gli avversari in vista del Mondiale. Nell’occasione si sono rivisti in buone condizioni Peter Sagan (Bora ...

Ciclismo - Giro di Polonia 2019 sesta tappa : Vingegaard alla prima da professionista si prende tutto. Bene Formolo in formato gregario : Il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) sigla la sua prima vittoria da professionista nella sesta tappa del 76esimo Giro di Polonia. Con il successo odierno il giovane talento classe 1996 balza in testa alla classifica generale e domani dovrà difendersi dagli attacchi dei più immediati inseguitori. Decisiva un’azione a tre nata a 7 km dal traguardo, portata avanti dal vincitore di tappa in compagnia del russo Pavel Sivakov (Ineos) e ...

Ciclismo - Giro di Polonia 2019 sesta tappa : Vingegaard alla prima da professionista si prende tutto. Bene Formolo in formato gregario : Il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) sigla la sua prima vittoria da professionista nella sesta tappa del 76esimo Giro di Polonia. Con il successo odierno il giovane talento classe 1996 balza in testa alla classifica generale e domani dovrà difendersi dagli attacchi dei più immediati inseguitori. Decisiva un’azione a tre nata a 7 km dal traguardo, portata avanti dal vincitore di tappa in compagnia del russo Pavel Sivakov (Ineos) e ...