Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 16 settembre 2019) La coppia “rock” del cinema ha detto “Sì”. L’ultima volta che abbiamo visto insiemeSmutniak e Domenico Procacci, l’attrice polacca e il noto produttore cinematografico eravamo a Venezia, era durante la 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Sospesi su una piattaforma galleggiante, in attesa di vedere il cortometraggio “Venetika” realizzato da Ferzan Özpetek e da lei interpretato, circondati dall’acqua e dalle bellezze della laguna, fummo sorpresi dalarrivo che aggiunse ancora più luminosità e bellezza a quel panorama. Insieme, quei due, sono da sempre capaci di creare un mix speciale, percepibile anche da chi non li conosce e non li frequenta. Sono una coppia “rock” nel vero senso del termine, non c’è che dire, “so’ ...

_Giulietta___ : RT @HuffPostItalia: 'Ci avevano invitati al compleanno di Kasia e invece era il loro matrimonio' - HuffPostItalia : 'Ci avevano invitati al compleanno di Kasia e invece era il loro matrimonio' - ledfloydroses : qualche giorno fa mi sono ricordata che a pasquetta di due anni fa i miei zii, che sono amici dei genitori di crush… -