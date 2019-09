Che fine ha fatto Francesco Sole? Il ritorno è “piccante” | c’è anche Benedetta Mazza

Che fine ha fatto l'ottava tomba DLC di Shadow of the Tomb Raider? : Ad aprile, i giocatori dell'ultimo Tomb Raider hanno notato qualcosa di sorprendente. Un menu di gioco utilizzato per elencare i nuovi livelli di Tombe scaricabili improvvisamente elencava un ottavo slot. Il publisher del gioco ne aveva promesse solo sette.All'epoca, c'era in programma un'altra delle sette Tombe bonus in arrivo. Le precedenti Tombe erano state pubblicate più o meno una volta al mese dal lancio del gioco. L'ultima andò live il 23 ...

A fine servizio : nella cucina degli Chef quando tutti se ne vanno. Siamo stati con Diego Rossi da Trippa : «La ristorazione figa? Mi son rotto le balle. Non provo più emozioni ad andare nei ristoranti gourmet, sempre gli stessi prodotti, tanta tecnica fine a se stessa». Parola di Diego Rossi, che dopo aver cucinato nei locali stellati ora conduce a Milano la più celebrata trattoria contemporanea, Trippa. Con lui inizia la prima puntata di A fine servizio, le nostre escursioni nelle cucine degli chef quando tutti se ne vanno. E si è più liberi di ...

Amici - Che fine ha fatto Antonino? “A certi giochi non ci sto più” : Antonino di Amici 4, il suo percorso dopo il talent show di Canale 5: ecco cosa sappiamo della sua vita Antonino Spadaccino è stato il vincitore di Amici 4. E in tanti lo conoscono, anche i più giovani, che magari avevano pochi anni durante quella edizione del talent show che sembra ormai così lontana. Il […] L'articolo Amici, che fine ha fatto Antonino? “A certi giochi non ci sto più” proviene da Gossip e Tv.

Salvini a Di Maio : "Che triste fine per chi voleva la rivoluzione" : "La disperazione dei 5 stelle, che pur di non scomparire vanno col cappello in mano dal partito democratico chiedendo due posti. Che triste fine per chi voleva la rivoluzione. Si rassegnino perché in Umbria c'è una voglia di cambiamento dopo 50 anni di sinistra e i trucchetti di palazzo non valgono nulla. Mi dispiace per i milioni di italiani che hanno votato 5 stelle pensando al cambiamento si vedono ridotti a chiedere due posticini al Pd per ...

Auto elettriChe - Batterie usate : come si recuperano - riutilizzano e smaltiscono gli accumulatori a fine vita : Cosa accade alle Batterie delle Auto elettriche quando il loro ciclo di vita s'avvia verso la fine? una delle domande che i lettori ci rivolgono più spesso quando parliamo di veicoli a emissioni zero. Cerchiamo dunque di dare una risposta, analogamente a quanto abbiamo già fatto su Quattroruote di settembre 2018. Il boom. Il destino degli accumulatori è un argomento di stringente attualità: come riporta la Commissione Europea nella ...

È “la fine del dominio maschile” secondo Marcel GauChet : Roma. “L’avvenimento non è di poco conto… stiamo assistendo alla fine del dominio maschile”. Storico della democrazia moderna e docente all’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, Marcel Gauchet apre così il suo libro “La fine del dominio maschile” uscito in La fine del dominio masch

MotoGP - GP San Marino 2019 : Valentino Rossi e Marc Marquez - scintille senza fine. L’ultimo capitolo di una infinita saga di polemiChe : Valentino Rossi e Marc Marquez, il duello senza fine tra le due icone della MotoGP. L’ultimo capitolo è andato in scena oggi durante le qualifiche del GP di San Marino 2019, gli ultimi due minuti del time-attack sono stati davvero di fuoco e si sono conclusi con le scintille tra due avversari che ancora una volta hanno dato vita a un episodio molto discutibile che farà tanto parlare da qui fino alla gara in programma domani pomeriggio. I ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Brivido tedesco. L’industria dell’auto ha bisogno di una rivoluzione, il settore energetico di un’alternativa. Nel frattempo le banche sono

Emilio Fede - intervista dolorosa : "Che fine ho fatto? Me lo chiedo anch'io. Perché tifo Renzi" : Emilio Fede, ex direttore del Tg4, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso de 'I Lunatici', condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. "Che fine ha fatto Emilio Fede? Ogni tanto me lo chiedo anche io", ha esordito il giornalista, classe 1931. "Scelgo di dosare le mie apparizioni, qu

Addio alla sperimentazione animale - EPA annuncia Che metterà fine ai test sui mammiferi : Dal 2035 l'agenzia per la protezione dell'ambiente americana (EPA) porrà fine alla sperimentazione di prodotti chimici su cani, conigli, topi, scimmie e altri mammiferi. Entro il 2025 questi test saranno ridotti ridotti del 30 percento. L'obiettivo è puntare sui metodi alternativi come colture cellulari, organi su chip e simulazioni al computer, che non solo sono etici, ma anche più precisi, rapidi ed economici.Continua a leggere

La favola senza lieto fine del re (della Malesia) Che rinunciò al trono per sposare una modella : Lui, Muhammad V, 50 anni, re della Malesia e sultano del Kelantan, stato islamico tra i più conservatori del Paese. Lei, Rihana Oksana Voevodina, 26 anni, ex Miss Russia del 2015 di cui abbondano in rete foto in bikini che in passato ha partecipato a un reality lasciandosi andare ad effusioni con un concorrente proprio davanti all’occhio attento delle telecamere. In comune avevano solo l’amore. Un amore vissuto in segreto e mai confermato ...

Previsioni astrologiChe 14-15 settembre : fine settimana 'top' per Ariete e Leone : Durante il weekend del 14 e 15 settembre 2019 troveremo la Luna passare dal segno dei Pesci a quello dell'Ariete mentre Mercurio e Venere, in precedenza in Vergine assieme al Sole e Marte, si sposteranno in Bilancia. Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno come Giove permarrà nel segno del Sagittario. Il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro con Urano che sarà in Toro e Nettuno proseguirà nel segno dei Pesci. Amore a gonfie ...

Marica Pellegrinelli e MiChelle Hunziker - “è la fine”. Il gesto dopo la rottura con Eros non passa inosservato : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono ormai una coppia, una delle più chiacchierate di questa fine estate. Come un fulmine a ciel sereno, questa estate, era arrivato il comunicato ufficiale della separazione di Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti. I due sembravano una coppia affiatata, stavano insieme da tempo e tutti credevano che la loro storia non sarebbe mai finita. E invece mai dire mai. I due hanno annunciato la separazione e, poco ...

Marica Pellegrinelli e MiChelle Hunziker : fine dell’idillio - il gesto : Marica Pellegrinelli e Michelle Hunziker: fine dell’idillio, il gesto reciproco Nelle ultime settimane Marica Pellegrinelli è stata chiacchieratissima per la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti e per la neonata relazione con l’imprenditore Charley Vezza. I due non si sono mai mostrati assieme ufficialmente ma alcune paparazzate lasciano poco spazio ai dubbi. E Michelle Hunziker […] L'articolo Marica Pellegrinelli e Michelle ...