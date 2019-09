Champions riparte con 4 super sfide | Liverpool favorito

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 16 settembre 2019) Fuori i secondi, torna lamilionaria, e promette emozioni espettacolo.campione e, inseguito da tante damigelle d'onore (Barca, Real, City, Tottenham, Bayern, Juve e Psg), tutte alle prese con problemi diversi ma non effimeri. Da domani debutta la fase a gironi con quattro: Napoli-e Dortmund-Barcellona, il giorno dopo Psg-Real e Atletico-Madrid. Piu' malleabile l'esordio dell'Inter di Conte con lo Slavia Praga, incuriosisce quello dell'Atalanta in casa della Dinamo Zagabria. Parte giovedi' anche l'Europa League: dopo il ko del Toro di scena le due romane: Lazio in trasferta coi romeni del Cluj, Roma in casa coi turchi del Basaksehir. Parco dei Principi campo principale. Il Psg del ritrovato Neymar, che ha trasformato i fischi in applausi con una rovesciata da tre punti in chiusura con lo Strasburgo, accoglie un Icardi sorridente ...

