Centauro trascina per 500 metri poliziotto sull’asfalto

(Di lunedì 16 settembre 2019) Valentina Dardari L’agente aveva fermato il motociclista in sella a una moto truccata. Si è salvato buttandosi in un prato Unha rischiato di uccidere unndolo a circa 80 chiloall’ora. Fortunatamente l’agente è riuscito a buttarsi in una aiuola e attutire il colpo. Il fatto è avvenuto lungo la statale 421. A rendere noto quanto avvenuto è stata la stessa polizia locale di Alto Garda e Ledro. Tutto ha avuto inizio in un parcheggio sul lago di Tenno, in Trentino, dove nella mattinata di domenica 15 settembre, verso le 10,30, un motociclista è stato fermato per un normale controllo. L’uomo si sarebbe rifiutato di mostrare i documenti e anzi, avrebbe messo in moto, cercando di fuggire. Quando il, di 52 anni, ha tentato di bloccarlo afferrandolo al braccio, ilha accelerato portando con sé l’agente per oltre ...

