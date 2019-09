Carta di credito | novità ed evoluzione

Pagamenti online e banche - dal 14 settembre cambia tutto : cosa succede a chi ha un conto o una Carta di credito : Addio al vecchio token, bonifici con lo smartphone, nuovi sistemi rafforzati di autenticazione e open banking, ovvero la condivisione dei dati degli utenti con società del fintech e altri...

Attivate una Carta di credito virtuale YAP - ci sono 10 euro e cashback del 20% in regalo : YAP è una carta di credito virtuale che permette di pagare tramite smartphone e che regala 10 euro e il cashback del 20% a tutti i nuovi iscritti.

Nei supermercati Amazon si pagherà con il palmo della mano - è più veloce e sicuro della Carta di credito : I pagamenti con le carte di credito sono all’ordine del giorno, quelli con i dispositivi elettronici come smartphone e smartwatch stanno facendo passi avanti. Nel futuro probabilmente non si useranno più né l’uno né l’altro. Basterà “la sola imposizione delle mani”, e non sarà un trucco di magia. L’idea è di Amazon e la tecnologia sarebbe già in test: secondo fonti del quotidiano New York Post, alcuni ...

Wind si adegua alla nuova normativa comunitaria per i pagamenti con Carta di credito : Wind sta comunicando ai propri clienti l'introduzione di alcune modifiche in seguito alle nuove norme UE sulla sicurezza delle transazioni con carta di credito

Svelata la Carta di credito di God of War con sopra il Leviatano - la letale ascia di Kratos : Gli sviluppatori dell'acclamato God of War, Santa Monica Studio, hanno svelato attraverso dei divertenti video una nuova carta di credito dedicata al gioco con tanto di Leviatano sopra, la letale ascia di Kratos.La carta è il frutto della collaborazione tra VISA e PlayStation Asia, e come potete vedere dai filmati condivisi, oltre al disegno dell'ascia, presenta sullo sfondo uno stile simile al menu di gioco, mentre sulla sinistra è stata ...

Pagamento Reddito di cittadinanza agosto 2019 : data accredito Carta rdc : Pagamento Reddito di cittadinanza agosto 2019: data accredito carta rdc Giunti nel mese di agosto 2019 i beneficiari del Reddito di cittadinanza si stanno chiedendo quando sarà questo mese il giorno dell’accredito sulla carta. Per questo motivo andremo a riepilogare le date dei pagamenti sia per chi riceve il RdC per la prima volta, sia invece per chi ha già fatto domanda da diverso tempo e ormai è giunto all’ennesimo accredito. Inoltre ...

Firenze. Biglietto Ataf : sul bus e con Carta di credito : Una rivoluzione nel segno della facilitazione e della semplicità, un modo nuovo di acquisire il titolo di viaggio direttamente sul

Carta di credito Apple in Italia : costo - quando esce e come funziona : Carta di credito Apple in Italia: costo, quando esce e come funziona A marzo Apple ha annunciato il lancio della sua piattaforma di streaming e della propria Carta di credito: fanno parte di un più ampio progetto di diversificazione rispetto ai “tradizionali” ambiti aziendali; il Ceo del colosso di Cupertino ora assicura che la card potrà entrare nei portafogli dei clienti della Mela già ad agosto. Carta di credito: disponibile già ad ...

Apple lancia in agosto la sua Carta di credito - WhatsAppPay pronto in India : Nel giorno in cui i conti di Apple segnalano che la vendita di iPhone sono scese sotto il 50% del fatturato della casa della Mela Tim Cook accelera nella strategia di diversificazione verso i servizi, mettendo una data certa per il nuovo prodotto finaziario: ad agosto sarà lanciata la carta di credito di Apple

Apple - agosto al via Carta di credito : 4.29 Sarà lanciata ad agosto la nuova carta di credito di Apple. Lo ha annunciato l'a.d. Tim Cook, durante la conference call sui risultati del terzo trimestre che per la prima volta dal 2012 hanno visto i ricavi degli iPhone raoppresentare meno della metà del fatturato totale di Apple. A trainare i risultati migliori delle attese, con ricavi complessivi a 53,8 mld di dollari, sono stati i servizi come Apple Pay o Apple Music. La nuova 'Apple ...

Carta di credito : cambio valuta e commissioni all’estero - cosa sapere : Carta di credito: cambio valuta e commissioni all’estero, cosa sapere Il tempo delle vacanze si avvicina per molti e forse alcuni si stanno già godendo le ferie, in Italia o all’estero. Per chi supera i confini nazionali, i metodi di pagamento restano spesso uno dei punti interrogativi da decifrare. Meglio prelevare una quantità di soldi in Italia così all’estero, soprattutto se fuori dall’Ue, sto a posto? Oppure meglio prelevare una volta ...

Smartphone - Palm è il telefono grande come una Carta di credito (che piace a Steph Curry) : Gli Smartphone stanno diventando sempre più grandi: l'esigenza di avere un buon display per giocare o per guardare un film sta spingendo i costruttori a realizzare dispositivi sempre più ingombranti e difficili da portare in tasca o da usare con una mano sola. Per questo è nato Palm, uno Smartphone piccolissimo, grande come una carta di credito e pensato per colmare il divario tra la vita digitale e quella di tutti i giorni. Con un display HD da ...