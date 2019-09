Cagliari | Olsen si presenta ufficialmente | il pensiero è per… Cragno

Cagliari-Inter - le formazioni ufficiali : Olsen subito titolare - Sensi recupera : Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali – Meno di un’ora al calcio d’inizio di Cagliari-Inter, gara valida per la seconda giornata di Serie A. Cagliari sconfitto in casa all’esordio dal neopromosso Brescia. I sardi hanno anche perso per infortunio Leonardo Pavoletti, che ne avrà per 3 mesi. Dall’altra parte c’è l’Inter di Conte, convincente all’esordio contro il Lecce. La vittoria per 4-0 ha ...

Probabili formazioni 2^ giornata : Cagliari-Inter - Conte con Lukaku- Lautaro - Olsen subito dal 1' : Probabili formazioni 2 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 2^ giornata di campionato che prenderà il via con il match di venerdì sera tra Bologna e SPAL. Mihajlovic sarà regolarmente in panchina: il guerriero è pronto a guidare i rossoblù nel primo appuntamento stagionale tra le propria mura amiche. SPAL a caccia di […] L'articolo Probabili formazioni 2^ giornata: Cagliari-Inter, Conte con Lukaku- Lautaro, Olsen ...

Calciomercato 30 agosto : Juve - arriva Han. Dybala-PSG - si entra nel vivo. Hysaj al Valencia. Cagliari - ecco Simeone e Olsen : Calciomercato 30 agosto- ecco tutte le trattative di oggi venerdì 30 agosto. JuveNTUS– Neymar ormai pronto a dire sì al Barcellona, un affare che potrebbe portare il PSG a piombare con forte decisione su Dybala. La Juventus aprirà al club parigino di fronte ad un’offerta cash da circa 70 milioni di euro. Bisognerà capire la […] L'articolo Calciomercato 30 agosto: Juve, arriva Han. Dybala-PSG, si entra nel vivo. Hysaj al ...

Calciomercato - le ultime ufficialità : Olsen al Cagliari - il Bologna prende Dominguez - cessione Catania : Calciomercato, le ultime ufficialità. Così come previsto, è arrivato l’annuncio della Roma della cessione di Olsen al Cagliari. Il Bologna si assicura invece Dominguez ma lo lascerà un anno al Velez. Il Catania, invece, cede Mujkic al Dekani. Ecco le note ufficiali. “L’AS Roma comunica che Robin Olsen è stato ceduto in prestito al Cagliari fino al 30 giugno 2020. Il portiere svedese, classe 1990, è arrivato nella Capitale ...

Calciomercato Cagliari : è atterrato Simeone - si attende Olsen : Calciomercato Cagliari, si muovono ancora i sardi dopo la già movimentata campagna di rafforzamento estiva. Andato via Barella, a centrocampo sono arrivati Rog, Nandez e Barella. Puntellati anche attacco e difesa con gli innesti di Simeone e Olsen. Il Cholito è arrivato questa mattina all’aeroporto di Cagliari-Elmas accolto dai tifosi rossoblu con bandiere e sciarpe. E subito è scattata la caccia a selfie e autografi. “Sono ...

Calciomercato 29 agosto : Juve - Mandzukic rifiuta il PSG. Milan-Correa - si farà. Cagliari - Olsen con Eder : Calciomercato 29 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 29 agosto. JuveNTUS– Secco no da parte di Mandzukic per quel che riguarda il suo potenziale passaggio al PSG. L’attaccante croato avrebbe chiuso le porte in faccia al club francese e non sembrerebbe esser intenzionato a dire addio alla Juventus in questa sessione di mercato. […] L'articolo Calciomercato 29 agosto: Juve, Mandzukic rifiuta il PSG. Milan-Correa, si ...