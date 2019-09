Buu razzisti a Verona contro il milanista Kessie

Calcio - Lukaku sui Buu razzisti : “Basta con le offese razziste - siamo nel 2019 e non si possono accettare” : “Molti giocatori nell’ultimo mese hanno sofferto offese razziste … a me è successo ieri. Il Calcio è un gioco che deve essere condiviso da tutti e non dobbiamo accettare alcuna forma di discriminazione che possa gettare vergogna sul nostro sport. Spero che le Federazioni di tutto il mondo reagiscano duramente a tutti i casi di discriminazione! Anche le piattoforme social (Instagram, Twitter, Facebook) hanno bisogno di lavorare ...

Cagliari-Inter - cori razzisti contro Lukaku. Calcia il rigore e viene ricoperto da “ Buu u” : Ancora un grave episodio di razzismo nel calcio italiano e a Cagliari, in particolare. Durante il calcio di rigore battuto dall’attaccante Romelu Lukaku si sono sentito dei buu provenire dalla curva rossoblu, tanto che l’attaccante belga ha poi esultato rivolgendosi con fare di sfida. Le immagini e l’audio dei cori hanno immediatamente fatto il giro del web, avendo ampio risalto soprattutto sulla stampa inglese. Lukaku era in precedenza un ...

Gazzetta : Lukaku ignora i Buu razzisti e porta l’Inter alla vittoria : L’inter passa a Cagliari e tiene la vetta della classifica insieme alla Juve, ma la partita di ieri è stata macchiata ancora una volta dagli insulti razzisti arrivati questa volta d alla tifoseria sarda nei confronti di Lukaku , come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Mentre il bomber belga si accingeva a battere il rigore si sono levati anche i buu della curva mischiati ai tanti fischi. Lukaku segna e non dice niente, ma con gli occhi ...

E’ successo ancora : Buu razzisti per Lukaku : la brutta abitudine dei “tifosi” italiani - che vergogna! : E’ successo ancora. Purtroppo. Un gesto triviale, da condannare a priori. E, ancora una volta (duole dirlo) a Cagliari. Per carità, il 99,9% dei tifosi sardi è gente perbene, non razzista. Ma è quello 0,1% a preoccupare. Trogloditi travestiti da tifosi che rovinano l’immagine di quei veri supporters che vanno allo stadio solo per incitare la propria squadra. Minuto 72′. Lukaku si presenta sul dischetto per calciare il ...