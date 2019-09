Buono sconto Amazon di 5 euro | basta ascoltare Amazon Music

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 16 settembre 2019) Avete diritto ad undi 5se siete clienti Prime, e non avete mai utilizzato prima d'ora(avendo un dispositivo equipaggiato con l'assistente virtuale Alexa la vediamo veramente molta dura, ma la speranza è l'ultima a morire, e noi ci proviamo ugualmente a farvi staccare questo). Premettiamo che sarete automaticamente esclusi dalla promozione se state ancora utilizzando il mese di prova gratuito. Un'offerta senz'altro allettante, ma che non tutti potreste essere in grado di attivare per i motivi che vi abbiamo sopra spiegato: servirà essere clienti Prime, non star usufruendo del primo mese di prova e non aver mai utilizzato fino a questo momento. Il codiceè richiedibile fino al 9 ottobre 2019. Come? Atterrando su questa pagina, tramite l'applicazione per smartphone oppure mediante l'apposito comando vocale di Alexa (in ...

OptiMagazine : Buono sconto #Amazon di 5 euro: basta ascoltare #AmazonMusic - FPSREPORTER : Amazon vi regala un buono sconto di 5€ se ascoltate una canzone su Prime Music - prontospesa : #Spendi&Riprendi continua - Fino a fine Settembre 2019 tutti i mar, mer o gio, per ogni spesa superiore a 90€, rice… -