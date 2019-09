Boris Johnson e Jean-Claude Juncker si sono incontrati a Lussemburgo | secondo la

Un tribunale nordirlandese ha stabilito che la sospensione del Parlamento voluta da Boris Johnson è legale : I giudici di un tribunale di Belfast, in Irlanda del Nord, hanno stabilito che la decisione del primo ministro britannico Boris Johnson di chiedere alla Regina la sospensione del Parlamento per cinque settimane è legale e non danneggerà il processo

Una corte d’appello scozzese ha giudicato illegale la sospensione del Parlamento decisa dal primo ministro britannico Boris Johnson : Tre giudici di una corte d’appello scozzese hanno giudicato illegale la sospensione del Parlamento decisa dal primo ministro britannico Boris Johnson: la sospensione però non sarà revocata, almeno per ora, perché il governo farà ricorso alla corte suprema del Regno Unito,

I lavori del Parlamento britannico saranno interrotti questa sera - a causa della sospensione chiesta da Boris Johnson : I lavori del Parlamento britannico saranno interrotti questa sera, a causa della sospensione chiesta da Boris Johnson. Lo ha confermato il governo britannico questa mattina nel quotidiano incontro con i giornalisti. Break: Parliament is to be prorogued tonight. No Parliament,

Anche Netanyahu ha sbagliato il nome di Boris Johnson : Durante una riunione del governo israeliano l'ha confuso con Boris Yeltsin, l'ex primo ministro russo morto nel 2007

La ministra del Lavoro e delle pensioni britannica - Amber Rudd - si è dimessa in polemica con le politiche di Boris Johnson su Brexit : Nel Regno Unito, la ministra del Lavoro e delle pensioni Amber Rudd si è dimessa dal proprio incarico in polemica con il primo ministro Boris Johnson, accusando il suo governo di non avere tra le priorità l’uscita dall’Unione Europea con

Brexit. Tutti contro Boris Johnson : si dimette il Ministro Amber Rudd : Il “dittatore” Boris Johnson è sempre più solo. Dopo avere perso la maggioranza in Parlamento Bo Jo perde anche un

La Camera dei Lord ha approvato una legge per obbligare Boris Johnson a chiedere una proroga di Brexit nel caso non si trovi un accordo entro metà ottobre : La Camera dei Lord, la Camera alta del Parlamento britannico, ha approvato una legge per obbligare il primo ministro Boris Johnson a chiedere una proroga su Brexit se entro il prossimo Consiglio Europeo del 17 ottobre non avrà ottenuto un

Un altro tribunale britannico ha giudicato legittima la decisione di Boris Johnson di sospendere il Parlamento : Un altro tribunale britannico ha giudicato legittima la decisione del primo ministro Boris Johnson di sospendere il Parlamento, misura che secondo l’opposizione impedirà a una maggioranza trasversale di parlamentari di occuparsi di Brexit. La decisione di oggi è arrivata da

BREXIT - Boris Johnson CONTRO NUOVO RINVIO/ 'Meglio morto in un fosso' : BREXIT, BORIS JOHNSON sconfitto: si attende la mossa a sorpresa del Premier. Il primo ministro potrebbe dimettersi per andare alle elezioni?

Brexit - anche il fratello scarica Boris Johnson : Jo si dimette da parlamentare e sottosegretario : Altra tegola per Boris Johnson: il fratello minore, Jo, ha annunciato le sue dimissioni da parlamentare del partito Conservatore e da sottosegretario allo Sviluppo economico. Jo si è detto "combattuto tra la lealtà alla famiglia e l'interesse nazionale". Optando, alla fine, proprio per quest'ultimo.Continua a leggere

Brexit - Boris Johnson espelle il nipote di Winston Churchill dai Tories : “Sono le sorti alterne della guerra, io sapevo benissimo quello che stavo facendo”. Nicholas Soames ha 71, alle spalle una lunga militanza nei Tories e un nonno famoso: Winston Churchill. Il 3 settembre si è schierato contro il “no deal” sulla Brexit del premier Boris Johnson, che ha reagito espellendo lui e altri 20 parlamentari dal Partito conservatore. Quasi un paradosso, perché lo stesso Johnson si considera un erede ...

Brexit - il fratello di Boris Johnson si dimette da viceministro e deputato : dissenso sul “no deal” : Il 23° addio in tre giorni è di quelli che lasciano il segno, anche soltanto a livello simbolico. Jo Johnson, fratello minore di Boris, ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico di viceministro e la sua uscita dal gruppo Tory alla Camera dei Comuni in dissenso dalla linea sulla questione di possibile divorzio senza accordo da Bruxelles. Johnson, che si era già dimesso una prima volta dal governo di Theresa May sul dossier Brexit, ha fatto ...

Brexit ultime notizie : Boris Johnson all’angolo : Brexit ultime notizie: Boris Johnson all’angolo Brexit ultime notizie: è notte fonda per Boris Johnson, dopo le ultime giornate di passione in Parlamento. Infatti, la Camera dei Comuni nella giornata di ieri ha approvato l’avvio della discussione di una cosiddetta “legge anti-no deal”. A partire dalla quale, entro venerdì, i deputati si impegneranno a spostare di almeno 3 mesi la deadline per l’uscita del Regno Unito dall’Unione ...