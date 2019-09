Bologna | vede gli agenti di polizia e ingoia 12 dosi di eroina pronta alla vendita

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) In via Canonica12di, volto noto in arresto, conosciuto dalle forze dell'ordine dal oltre 10 anni. Nel capoluogo emiliano, un uomo di 28 anni di origini tunisine, già noto alle forze dell'ordine per la stessa attività, è stato fermato dopo aver ingerito la droga. Il giudice ha disposto il divieto di dimora in città. Glidella squadra mobile lo seguivano da tempo: curavano i suoi movimenti, si appostavano nei luoghi che frequentava di più e,fine, sono riusciti a fermarlo. Ma lui, un cittadino di origini tunisine di 28 anni, al momento del fermo, ha inizato arre 12 involucri, tutti contenentigiàper essere spacciata. Oltre 10 grammi nello stomaco. È accaduto sabato pomeriggio, a, in via Canonica, zona ex ghetto.Secondo quanto riportato daToday, il giovane sarebbe stato un volto noto alle forze dell'ordine, che da ...

