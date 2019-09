Fonte : agi

(Di lunedì 16 settembre 2019) Trascorrerà la prima notte in carcere per averil figlio di quattro, senza aver risposto alle domande del pm e senza aver spiegato perché ieri si è allontanata da casa e dal compagno portando con sé il piccolo per poi mettere fine alla vita di suo figlio. L.T ha 34 anni, è di Campolattaro, ma da qualche anno vive a Quadrelle, indi, con un compagno di due anni più giovane che non si è tirato indietro rispetto ai problemi della donna, che è sordomuta. La 34enne ha lasciato il suo paese una decina di anni fa, ma ieri pomeriggio, probabilmente dopo una discussione con il compagno, si è allontanata. Ha lasciato passare ore senza dare notizie di sé e del piccolo all'uomo, che preoccupato ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. Alla compagnia di Baiano, il 32enne ha presentato una denuncia di scomparsa e le ricerche ...

fattoquotidiano : Milano, all’ospedale per eccessivo torpore: bimbo di 18 mesi positivo alla cannabis - TgLa7 : #Migranti: Unhcr evacua 98 rifugiati da Libia in Italia Ci sono anche 52 minori non accompagnati e un bimbo di 7 mesi - Agenzia_Italia : Bimbo di 4 mesi ucciso in provincia di Avellino. Ancora ignoto il movente -