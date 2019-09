Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2019) Una mamma ha ammazzato il figlio di pochi. È accaduto questa notte lungo la strada statale Telesina al km 44. La donna, di 34 anni, originaria di Campolattaro, era alla guida della sua Opel corsa quando è finita fuori strada andando a sbattere con il guard rail. Una volta scesa dall’auto hail figlio e l’ha lanciato giù, poi l’ha raggiunto per colpirlo con un pezzo di legno. Il convivente aveva denunciato ai carabinieri la scomparsa della donna e del piccolo. Sono in corso le indagini dei carabinieri. La donna, intanto, è stata ricoverata in ospedale. In un primo momento si era pensato a un incidente stradale. Il corpo del bambino era in un fossato lungo la strada statale Telesina, nei pressi di Solopaca, il guardrail soprastante danneggiato. Ma ai carabinieri sono state sufficienti poche ore per capire quello che era successo realmente. ...

TgLa7 : #Migranti: Unhcr evacua 98 rifugiati da Libia in Italia Ci sono anche 52 minori non accompagnati e un bimbo di 7 mesi - calabrianewsit : Madre lancia bimbo di 4 mesi in una scarpata. «Lanciato e preso a bastonate». - - Noovyis : (Bimbo di 4 mesi trovato morto nella scarpata: “Lanciato e preso a bastonate dalla mamma”) Playhitmusic -… -