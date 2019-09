Bibbiano | tutto quello che c' è da sapere

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) Costanza Tosi L'inchiesta "Angeli e Demoni" dalle carte della Procura alla questione politica.che c'è dasullo scandalo diL'inchiesta coordinata dalla procura di Reggio Emilia che prende il nome di "Angeli e Demoni" vede al centro della indagini la rete di servizi sociali della Val D'Enza e del comune di. Secondo quanto scritto nell'ordinanza del tribunale, alcuni degli operatori dei servizi sociali avrebbero falsificato le relazioni da consegnare al Tribunale dei Minori in modo da riuscire ad allontanare i bambini dalle proprie famiglie per poi darli in affido ad amici e conoscenti. Un meccanismo messo in piedi per interessi economici. E non solo. Dietro a questi traffici, si legge nelle carte, ci sarebbe un "fattore ideologico". Dall'inchiesta è emersa una serie di accordi sottobanco e favoritismi che svela un'enorme rete formata da ...

LegaSalvini : IL PD VUOLE METTERE A TACERE TUTTO: 'NO ALLE MAGLIETTE SU BIBBIANO' - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di stasera con @franborgonovo, vicedirettore @laveritaweb. Tutto su #Bibbiano - LegaSalvini : Ma adesso il governo pd-m5s come affronterà la questione dei bambini strappati alle famiglie a Bibbiano?!? Finisce… -