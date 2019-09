Bentley - Raduno da record al Salon Privé

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 16 settembre 2019) Nel corso dell'edizione 2019 delin Inghilterra laha organizzato un evento da. Nell'anno delle celebrazioni per il centenario della Casa britannica si è tenuto il più grandedel marchio con 1.321 vetture presenti in occasione delDrivers Club Annual Rally. Sono state rappresentate tutte le generazioni dei modelli di Crewe, dagli albori fino all'attuale produzione di serie. Torna la Blower in 12 esemplari. L'evento è stata anche l'occasione per esporre la EXP 100 GT, la più recente concept del marchio, e per annunciare la produzione di 12 esemplari dellaBlower Continuation Series. Sarà realizzata dalla Mullier replicando la famosa vettura del 1929 di Sir Tim Birkin. Il team della Mulliner ha inoltre esposto laCorniche del 1939, una concept in esemplare unico riprodotta sulla base dei documenti esistenti del modello originale ...

