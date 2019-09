Battute | il conduttore Bardani | colpito da un lutto | lascia Rai2 cambia palinsesto

Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 16 settembre 2019) AlessandroUn improvvisohaAlessandro, stravolgendo i piani die quelli dell’attore stesso. Lo sceneggiatore e artista romano avrebbe dovuto esordire oggi alle 20 con un nuovo programma comico,?, ma la scomparsa di suo padre lo ha spinto con rammarico ad abbandonare il progetto. La trasmissione, di conseguenza, stasera non andrà in onda. Sconvolto dal dolore,ha comunicato al direttore di rete Carlo Freccero di non essere più nelle condizioni di sostenere la conduzione dello spazio umoristico. L’attore, con dispiacere, ha rassegnato le dimissioni. Al momento, vista la delicatezza e l’imponderabilità degli eventi, non è dato sapere quale sorte avrà?. Questa sera, al posto del nuovo programma ideato da Giovanni Benincasa, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del quiz Apri e Vinci, condotto da ...

