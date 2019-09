Basket NBA su Sky Sport per altri 4 anni | rinnovo fino alla stagione 2022-23

Mondiali Basket - la Spagna è campione del mondo : battuta l’Argentina per 95-75. Doppio titolo per il coach Scariolo dopo l’Nba : Una Spagna da oro. La nazionale iberica è di nuovo campionessa mondiale di basket a distanza di 13 anni dall’ultimo titolo. I ragazzi di Sergio Scariolo hanno battuto nella finale di Pechino l’Argentina con un risultato di 95-75. Un successo anche per il coach italiano che in tre mesi è diventato sia campione Nba, come assistente dei raptors, che detentore di un titolo mondiale, appunto, con la Spagna. La #SelFEM ???????? abrió la ...

Nicolò Melli sbarca in NBA : “guardavo il Basket USA su cassetta - era il mio sogno da bambino” : Nicolò Melli accetta la chiamata dei New Orleans Pelicans: il cestista italiano realizza il sogno di giocare in NBA che cullava fin da bambino Insieme a Gallinari e Belinelli, il prossimo anno ci sarà un altro italiano in NBA. Nicolò Melli ha accettato la chiamata dei New Orleans Pelicans per realizzare il sogno di giocare in NBA. Il cestista azzurro ha dichiarato al sito dei Pelicans: “a cinque anni guardavo la NBA su VHS. Con la ...

Mondiali Basket 2019 – Gallinari non abbandona gli azzurri : “ora penso all’NBA - ma dopo…” : Danilo Gallinari commenta la rimonta di oggi contro il Porto Rico: le parole del cestista azzurro dopo l’ultima partita dell’Italia ai Mondiali di Basket 2019 Una prova difficile, quella affrontata oggi dai ragazzi dell’ItalBasket, ai Mondiali 2019, contro il Porto Rico. Dopo un inizio davvero deludente, gli azzurri di Sacchetti sono riusciti, solo verso la fine del terzo quarto, a riprendere in mano la situazione e a ...

Mondiali Basket 2019 – Gallinari non abbandona gli azzurri : “ora penso all’NBA - ma dopo…” : Danilo Gallinari commenta la rimonta di oggi contro il Porto Rico: le parole del cestista azzurro dopo l’ultima partita dell’Italia ai Mondiali di Basket 2019 Una prova difficile, quella affrontata oggi dai ragazzi dell’ItalBasket, ai Mondiali 2019, contro il Porto Rico. Dopo un inizio davvero deludente, gli azzurri di Sacchetti sono riusciti, solo verso la fine del terzo quarto, a riprendere in mano la situazione e a ...

Basket - Mondiali 2019 : quanto guadagnano i giocatori? La classifica degli stipendi e dei più ricchi. Cifre da capogiro per le stelle NBA : Sono Kemba Walker e Khris Middleton i giocatori con lo stipendio più alto che saranno presenti ai Mondiali 2019 di Basket. Il salario dei due uomini simbolo degli USA, Campioni in carica ma presentatisi in Cina con una formazione decisamente rimaneggiata, è particolarmente elevato e le Cifre percepite annualmente dai due uomini NBA sono da brividi: il conto in banca di Kemba Walker, play dei Boston Celtics, si arricchisce di 32,7 milioni di ...

Basket - Mondiali 2019 : quanto guadagnano i giocatori? La classifica degli stipendi e dei più ricchi. Cifre da capogiro per le stelle NBA : Sono Kemba Walker e Khris Middleton i giocatori con lo stipendio più alto che saranno presenti ai Mondiali 2019 di Basket. Il salario dei due uomini simbolo degli USA, Campioni in carica ma presentatisi in Cina con una formazione decisamente rimaneggiata, è decisamente elevato e le Cifre percepite annualmente dai due uomini NBA sono da brividi: il conto in banca di Kemba Walker, play dei Boston Celtics, si arricchisce di 32,7 milioni di dollari ...

Mondiali Basket 2019 – Le stelle ‘snobbano’ il Team USA - ma quanta NBA in Cina : 56 giocatori distribuiti in 17 nazionali : Nonostante la grande rinuncia di diverse stelle del Team USA, i Mondiali di Basket 2019 saranno comunque nel segno dell’NBA: 56 giocatori divisi in 17 nazionali, 2 dei quali proveranno a far sognare l’Italia Nelle ultime settimane, quelle che concluderanno il cammino di avviCinamento ai Mondiali di Basket 2019, le nazionali partecipanti hanno studiato a tavolino ogni componente dei rispettivi roster, al fine di operare gli ...

"È Basket o è un casinò?" NBA 2K20 sommerso dalle critiche dopo un trailer tra loot box e slot machine : "Le microtransazioni sono una spiacevole realtà dei videogiochi di oggi" ci spiegava circa un anno fa il senior producer di NBA 2K19, Rob Jones, e nonostante le tante critiche questo elemento sarà ovviamente centrale anche nel capitolo di quest'anno. Il tutto condito da slot machine e ovviamente loot box sotto forma di pacchetti di carte.Come direbbe il buon Bender mancano solo black jack e squillo di lusso e la sensazione di trovarsi di fronte ...

Victor - una stella di 2 metri e 18 che fa sognare il Basket francese (e l'Nba) : Italia-Francia agli Europei under 16 di Udine è anche Italia-Victor Wembanyama, il 15enne prodigio di 2,18, probabile MVP della rassegna giovanile e prossima stella dell'Nba. L'Albatros di Nanterre, di chiare origini keniote, con la sua apertura alare 2 metri e 31 centimetri è una piovra che copre il parquet in alto e in largo in modo impressionante, al di là dei 12 punti e 21 rimbalzi con cui ha deciso i quarti contro la Croazia. Al di là ...

Basket - Danilo Gallinari : “Italia possibile rivelazione ai Mondiali. In NBA quando diventerò free agent sceglierò per vincere” : Continuano ad avvicinarsi i Mondiali di Cina 2019, e aumenta sempre di più l’attesa per capire quali possono essere le prospettive dell’Italia alla manifestazione iridata, che non giocava da 13 anni. A parlarne ancora è Danilo Gallinari, raggiunto da Umberto Zapelloni su Il Foglio. Queste le parole del giocatore, prossimo a compiere 31 anni: “quando tifosi ed esperti pensano ai big del Mondiale in Cina non c’è nessuno che ...

NBA 2K20 : ecco il primo video di gameplay che mostra una serie di star del Basket : Attraverso un comunicato stampa 2K ha pubblicato il primo video di gameplay di NBA 2K20 in cui possiamo dare uno sguardo ad alcune star del basket.Il nuovo trailer è ricco di aggiornamenti visivi e dettagli che i fan della serie sicuramente riconosceranno. Tra i vari giocatori vengono mostrate le coppie più dinamiche dell'NBA.LeBron James ed Anthony Davis fanno diverse apparizioni nelle loro divise dei Los Angeles Lakers. Lo stesso si può dire ...

Basket femminile : Cecilia Zandalasini non giocherà in WNBA quest’anno per recuperare dai problemi fisici : Non vedremo Cecilia Zandalasini giocare con le Minnesota Lynx, in WNBA, per quest’estate. A comunicare la notizia è stata, all’interno di una conferenza stampa, la coach della franchigia di Minneapolis (quattro titoli in bacheca, l’ultimo nel 2017) Cheryl Reeve. La decisione è arrivata allo scopo di consentire la completa ripresa della giocatrice dai problemi alla caviglia che l’hanno tenuta ferma per buona parte della ...

Basket : Nicolò Melli ha firmato il contratto con i New Orleans Pelicans - da ottobre l’avventura in NBA : Nicolò Melli ha firmato questa notte il contratto che lo legherà ai New Orleans Pelicans nella sua prima avventura in NBA. I dettagli del contratto non sono stati rivelati dalla franchigia, ma questi sono i segreti tradizionalmente peggio custoditi della lega: Melli è legato ai Pelicans da un biennale garantito da 8 milioni. Il reggiano, classe ’91, è il settimo italiano a effettuare la traversata dall’altra parte dell’Oceano ...

L’estate che ha stravolto il Basket NBA : Nell'ultimo mese molti grandi campioni hanno cambiato squadra, mettendo sottosopra gli equilibri dell'intero campionato