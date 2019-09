Bambino di 6 anni si accascia all' uscita da scuola | ricoverato in condizioni disperate

Bambino di 10 anni muore dopo aver mangiato un hamburger contaminato da e-coli : Nolan Moittie, un Bambino francese di 10 anni, è morto dopo aver trascorso gli ultimi otto anni su una sedia a rotelle incapace di mangiare, parlare e camminare a causa di un batterio che aveva contaminato la carne di un hamburger.Continua a leggere

Lodi - Bambino di cinque anni precipita dal secondo piano : un passante lo prende al volo : È precipitato dal secondo piano, ma, per fortuna, è stato preso al volo da un passante. È quanto successo a Casalmaiocco, in provincia di Lodi, nei pressi del distributore di carburante Ip lungo la provinciale 159. Protagonista un bambino di 5 anni, caduto dal balcone di una palazzina e salvato da un ventenne. I due dopo l’accaduto sono stati entrambi soccorsi. Il giovane eroe, infatti, per il contraccolpo è caduto a terra. Il piccolo è ...

Bild : Quel Bambino che fumava in realtà ha 36 anni : La Bild riporta l’incredibile storia di questa foto scattata durante una partita in Turchia, l’immagine ha fatto il giro dei social dove ci si è scandalizzati pensando che fosse un bambino che stava fumando. La foto, scattata tra il pubblico di una partita di calcio di beneficenza tra Bursaspor e Fenerbahce a favore dei bambini malati, aveva fatto scandalo sui social prima che si scoprisse che il presunto bambino era in realtà Kenan ...

Il papà mentre guida si sente male - il Bambino di sei anni prende il volante e mette in salvo la famiglia : Una vicenda incredibile accaduta in Nebraska dove un uomo era alla guida della propria auto, una Chevrolet quando, all’improvviso, ha accusato un malore. Il figlio, un bambino di sei anni, incredibilmente è stato in grado di prendere il volante e sterzare evitando un impatto che, certamente, sarebbe stato mortale. A bordo viaggiava anche il bambino più piccolo di tre anni. Il bambino ha poi detto: «Ho cercato di non andare a sbattere, ...

Bambino di tre anni è in macchina con la mamma e poi all’improvviso accade una cosa inspiegabile e sconvolgente : Una mamma era in macchina con il suo Bambino di te anni che occupava il sedile posteriore. Ad un certo punto la donna ha fermato la macchina per guardare la vetrina di un negozio. Dopo pochi minuti ha ripreso a viaggiare e ha guardato dietro per vedere se il suo Bambino stesse bene. Ed è a quel punto che ha visto una scena terribile. Il Bambino che voleva guardare fuori dal finestrino era rimasto con la testa incastrata e il finestrino che ...

Nasce il loro Bambino e decidono di vestirlo a giorni alterni maschio e femmina - solo dopo cinque anni rivelano il sesso - perché lo hanno fatto : Una coppia di genitori, dopo la nascita del loro bambino hanno deciso di vestirlo a giorni alterni, una volta da maschietto e una da femminuccia per ben 5 lunghi anni senza rivelare a parenti e amic se fosse maschio o femmina. Il bambino, infatti, lo vestivano a giorni alterni e sia i familiari che gli amici non sapevano il sesso . Questa coppia di genitori, Beck Laxton e Kieran Cooper, vive a Sawston nel Cambridshire e il papà ...

Un Bambino di 8 anni è stato investito e ucciso nel Casertano : Un bambino di 8 anni è morto dopo essere stato investito domenica sera intorno alle 20,30 a Pietravairano, nell'Alto Casertano. Il piccolo era staro immediatamente portato all'ospedale Santobono di Napoli in gravi condizioni, ma è deceduto nella mattinata di lunedì. A investire il bambino è stata una donna che si è fermata e ha prestato soccorso. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il bambino fosse con uno zio a ...

Auguri 5 Anni : frasi di buon compleanno per Bambino e bambina : I 5 Anni di un bambino o di una bambina rappresentano un momento molto importante nella vita: a partire da quest’età si inizia a comprendere il valore delle parole, specialmente se queste vengono dettate dal cuore. Il giorno del compleanno è sempre una grande festa per ogni cucciolo che si accinge a spegnere ben 5 candeline… perché non festeggiare regalando anche un piccolo grande Augurio? Ecco una carrellata di frasi d’Auguri originali e ...

Rex un Bambino di 8 anni diverso dagli altri che ha espresso un desiderio - vuole morire : Una storia molto triste quella di Rex un bambino di soli 8 anni che soffre di una patologia molto rara. Il piccolo è molto intelligente ma sa di essere diverso dagli altri suoi coetanei e per questo ha più volte espresso il desiderio di morire. Il fatto di essere diverso dagli altri, il piccolo soffre del disturbo dello spettro autistico, comporta che spesso è meglio che stia dormendo. Il piccolo soffre d’ansia e di crolli nervosi, ...

Bambino di sei anni cade dal balcone nel Bolognese : Un Bambino di 6 anni e’ ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere precipitato dalla finestra della casa al primo piano di un condominio in via Panizza a Crevalcore nel Bolognese, dove vive insieme con la famiglia. A quanto si apprende il piccolo, che ha riportato una frattura cranica, non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione della polizia, intervenuta a casa della famiglia alle 19.40 assieme al ...

Cosenza - Bambino nordafricano di 3 anni si avvicina alla carrozzina di una neonata : il padre gli dà un calcio e lo scaglia a 2 metri : Una coppia di Cosenza è stata denunciata con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti di un bambino di soli tre anni colpevole, secondo le ricostruzioni, di essersi avvicinato alla carrozzina della loro bimba neonata. Il piccolo, di origini nordafricane, martedì scorso si trovava insieme alla madre e ai due fratelli di 8 e 10 anni in uno studio medico. La donna, vedendo che l’attesa della visita si prolungava, ha dato ai figli i soldi ...

Salerno - Bambino di 3 anni muore schiacciato da una cisterna d’acqua : i genitori stavano innaffiando : Un bambino di tre anni è morto schiacciato da una cisterna piena di acqua che è scivolata giù dal carrello sul quale era posizionata. È successo nella serata di mercoledì in una zona rurale di Montesano, sulla Marcellana, in provincia di Salerno. Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, il piccolo si trovava a casa con i genitori che stavano innaffiando il terreno coltivato attorno alla loro abitazione quando è avvenuta la tragedia. Per cause ...

Bambino di 3 anni racconta che nella sua vita precedente è stato ucciso e fa trovare il corpo : Un Bambino di tre anni ha raccontato che, nella sua vita precedente, era stato ucciso con un colpo di ascia in testa. Questa storia è avvenuta nella regione del Golan, vicino al confine tra la Siria e Israele. Il Bambino ha poi portato gli anziani del villaggio nel posto dove è stato sepolto e, infatti, lì è stato trovato uno scheletro e poi ha detto dove si trovava l’ascia con cui era stato ucciso e anche questa è ...