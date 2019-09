B B King | il re del Blues I concerti | i Rolling Stones e i 15 Grammy

Chi è BB King - il re del blues : https://www.youtube.com/watch?v=JTb4wUZhBRA Avrebbe compiuto 94 anni proprio oggi BB King, cantante e chitarrista statunitense fra i più amati nella musica internazionale e in particolare nel mondo del blues a cui Google ha dedicato il suo speciale doodle odierno. Nato appunto il 16 settembre 1925 a Itta Bena, in una piantagione di cotone nello stato del Mississippi, si avvicinò alla musica da bambino nei cori gospel delle chiese locali e pare ...

L’ombra di Rick Grimes sul finale di Fear The WalKing Dead 5 : il trailer del penultimo episodio : Il finale di Fear The Walking Dead 5 si avvicina a grandi passi e sembra che tutto possa chiudersi proprio come si è aperto ovvero con l'ombra di Rick Grimes che aleggia sui protagonisti e, soprattutto, su questo nuovo gruppo che ha fatto capolino negli episodi scorsi. Tra elicotteri e possibili soldati, lo sceriffo potrebbe non aver fatto una bella fine, almeno nel senso lato del termine, e qualche dettaglio in più potrebbe arrivare con gli ...

B.B. King - un doodle per la leggenda del blues : Un doodle di Google per B.B. King, leggenda del blues. B. B. King, pseudonimo di Riley B. King, nacque a Itta Bena, nella regione del Delta del Mississippi, il 16 settembre 1925, in una famiglia di contadini. Ha lavorato nei campi di cotone prima di scoprire la passione per la musica, prima in un coro gospel e poi avvicinandosi al country e alla chitarra blues grazie ai consigli di un cugino, il chitarrista country blues Bukka White, che King ...

I migranti della Ocean ViKing sono arrivati a Lampedusa : 24 di loro rimarranno in Italia, mentre gli altri 58 saranno accolti da Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo

Via libera del governo alla Ocean ViKing. Lampedusa è porto sicuro per 82 migranti : L’intesa sulla redistribuzione tra Italia, Francia e Germania. Il sindaco di Lampedusa: “Noi trattati da cretini”

Migranti : 58 degli 82 a bordo della Ocean ViKing andranno in 4 Paesi Ue : Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo sono i Paesi che al momento hanno aderito alla redistribuzione dei Migranti della Ocean Viking a cura della Commissione europea. Lo si apprende da fonti di governo. Si attende la possibile adesione dell'Irlanda. Ad ora, degli 82 a bordo, 58 Migranti sarebbero cosi' ricollocati: 24 in Germania, 24 in Francia, 8 in Portogallo, 2 in Lussemburgo. All'Italia si richiede pertanto di farsi carico di 24 ...

Ocean ViKing - gli 82 migranti sbarcheranno a Lampedusa | 58 andranno in 4 paesi dell'Ue : La nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 persone a bordo si sta ora dirigendo verso l'isola. Accordo comunitario sulle ripartizioni di profughi: 24 in Germania, 24 in Francia, 8 in Portogallo, 2 in Lussemburgo, 24 in Italia.

Le reazioni dei partiti dopo l'ok del governo allo sbarco della Ocean ViKing : La Ocean Viking può far ingresso nel porto di Lampedusa. Il governo italiano dà il via libera e assegna alla nave Ong di Sos Mediterranea e medici senza frontiere il 'place of safety'. La nave ha tratto in salvo 82 migranti, che ora saranno trasbordati su una nave della Guardia costiera. Una decisione che riscuote il plauso del Pd. Per il partito del Nazareno è il segnale della svolta nell'approccio al problema migratorio, è la parola fine ...

Migranti - Ocean ViKing a Lampedusa. L’esplosione di gioia a bordo della nave : Immagini girate a bordo della nave Ocean Viking delle ong Sos Mediterranee e Medici senza Frontiere, nel momento in cui gli operatori comunicano agli 82 Migranti salvati che si trovano da sei giorni a bordo dell’imbarcazione che e’ stato finalmente assegnato un porto sicuro. Quel porto sicuro e’ l’isola di Lampedusa. Immediatamente sulla nave esplode la gioia, con balli e canti. L'articolo Migranti, Ocean Viking a ...

StalKing - la storia di Lucia non è solo una storia di violenza. Ma è anche la storia di un fallimento dello Stato : Lucia Panigalli deve essere protetta dalle istituzioni e non deve vivere nella paura. Ha il diritto di essere una donna libera e lo Stato le deve garantire protezione. La sua non deve essere la cronaca di una morte annunciata come è accaduto in passato ad altre donne vessate da uomini violenti che prima sono state private della libertà e poi della vita: come Marianna Manduca, uccisa dopo 12 inutili denunce dall’ex marito, a Palagonia. O ...

Lampedusa - l'ira del sindaco per lo sbarco della Ocean ViKing : 'Basta - non siamo cretini' : Si è da poco conclusa la lunga vicenda della nave Ocean Viking, imbarcazione della Sos Mediterranea e di Medici Senza Frontiere, con 82 migranti a bordo: il porto assegnato dal governo è quello di Lampedusa e i migranti verranno poi accolti anche in altri paesi europei. Se le ONG sono sollevate per la fine di questa lunga odissea, di diverso parere è il sindaco dell'isola, che protesta contro la scelta di far sbarcare la nave proprio a ...

Ocean ViKing - i migranti andranno a Lampedusa : ira del sindaco : Le autorità italiane hanno assegnato il porto sicuro alla nave con a bordo 82 migranti. Il sindaco di Lampedusa al Viminale...