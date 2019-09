Attrice presa a pugni | arrestato un marocchino

L’Attrice Gloria Cuminetti presa a pugni senza motivo in strada a Torino - finisce in ospedale : La trentenne Gloria Cuminetti, protagonista di numerosi spettacoli per teatro, cinema e pubblicità, aggredita da un 34enne che colpiva passanti a caso in strada nel quartiere di Barriera di Milano. L'attrice ha dovuto trascorre l'intera notte in ospedale per gli accertamenti del caso. L'aggressore fermato dai carabinieri col taser. \\L'attrice 30enne di origini bergamasche Gloria Cuminetti è stata aggredita per strada a Torino. La donna è ...