Attacco all' oro nero | gli speculatori della polveriera mediorientale

Petrolio - balzo senza precedenti dopo l’Attacco all’Arabia Saudita : l’attacco al Petrolio Saudita provoca un’impennata senza precedenti al prezzo del greggio. Come temuto, in apertura di contrattazioni i future sul Brent sono balzati di 12 dollari in pochi secondi, salendo fino a quota 71 dollari, pari a un aumento del 20% che non ha eguali

Petrolio - quotazioni su del 10% dopo l’Attacco alle raffinerie saudite : è il maggior rialzo da tre anni : Il Petrolio avanza di circa il 10% dopo l’attacco alle raffinerie saudite di Saudi Aramco, in quello che è al momento il maggior rialzo degli ultimi tre anni. Il Brent sale del 10,7% a 66,66 dollari mentre il Wti del 9,6% a 60,1 dollari. In avvio di contrattazione il Brent aveva messo a segno il più grande rialzo intraday da quando i future sono stati introdotti, nel 1988: 12 dollari al barile, pari ad un balzo del 19,5%. Il rialzo massimo del ...

Eliana col fidanzato dalla d’Urso : arriva l’Attacco dell’ex di Selvaggia Roma : Eliana e il fidanzato Daniele a Live-Non è la d’Urso Eliana Michelazzo è tornata nel salotto di Live-Non è la d’Urso. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è riapparsa in tv per comunicare gli ultimi sviluppi della sua vita. Dopo polemiche e accuse, Eliana ha finalmente trovato un amore in carne ed ossa. Dopo l’addio […] L'articolo Eliana col fidanzato dalla d’Urso: arriva l’attacco dell’ex di ...

Attacco al petrolio saudita - produzione dimezzata : c'è il rischio "prezzi alle stelle" : L'Arabia saudita ha dovuto tagliare la produzione di 5,7 milioni di barili il giorno, pari al 5% di quella mondiale. Gli...

Barbara D’Urso - Alberto Mezzetti all’Attacco : «Mi esclude dai suoi programmi - a tempo debito dirò perché» : Barbara D’Urso era il suo sogno proibito sin dall’inizio dell’avventura al Grande Fratello Nip, ma ora Alberto Mezzetti, vincitore dell’edizione numero 15, ha voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Lo fa su Instagram lamentandosi dell’indifferenza che la conduttrice Mediaset gli riserverebbe da qualche mese. Il lungo sfogo inizia così: «A questo punto avresti potuto tagliarmi i capelli come Sansone, ...

Barbara D'Urso - Alberto Mezzetti all'Attacco : «Mi esclude dai suoi programmi - a tempo debito dirò perché» : Barbara D'Urso era il suo sogno proibito sin dall'inizio dell'avventura al Grande Fratello Nip, ma ora Alberto Mezzetti, vincitore dell'edizione numero 15, ha voglia di togliersi...

Callejon mezzala e il 2-6-2 in fase d’Attacco - il Napoli di Ancelotti non resta mai fermo : La lezione di Ancelotti Nella due giorni di Napoli-Sampdoria, Carlo Ancelotti ha tenuto una lezione sulla sua visione del calcio. In conferenza stampa, aveva spiegato cosa intende per modulo di gioco, parlando di una disposizione statica e individuabile solo in fase difensiva; in partita ha reso effettive, realistiche, le considerazioni del giorno prima. Il Napoli è sceso in campo con lo stesso assetto visto nel secondo tempo del match contro la ...

Probabili formazioni Torino-Lecce : ballottaggi in Attacco per le due squadre : Probabili formazioni Torino-Lecce – Lunedì sera si gioca il posticipo della terza giornata di Serie A. In campo Torino e Lecce. Granata per andare in testa a punteggio pieno insieme all’Inter, salentini per trovare i primi punti della stagione e il primo gol (0 reti dopo 2 giornate). Le Probabili scelte di Mazzarri e Liverani. Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meite, Ola Aina; Zaza ...

Anticipazioni Trono Over - Anna rivede Giorgio Manetti : Gianni torna all’Attacco : Uomini e Donne Anticipazioni, Anna Tedesco e Giorgio Manetti di nuovo sotto accusa Con queste Anticipazioni del Trono Over torneremo un po’ indietro nel tempo a Uomini e Donne! Anna Tedesco infatti è tornata nel programma, ma prima di abbandonarlo anni fa ha combattuto una battaglia con Gianni Sperti su Giorgio Manetti. Secondo l’opinionista, tra […] L'articolo Anticipazioni Trono Over, Anna rivede Giorgio Manetti: Gianni torna ...

Attacco con i droni all'oro nero saudita : gli Houthi alzano il tiro : Obiettivo “oro nero”. Il cuore economico del Regno. Attacchi con droni hanno provocato incendi in due grandi impianti petroliferi gestiti dalla compagna pubblica Aramco in Arabia saudita. Lo hanno annunciato i media di Stato. Le immagini hanno mostrato fiamme e grosse colonne di fumo sopra Abqaiq, che dispone del più importante impianto di lavorazione di greggio al mondo. Un secondo Attacco con drone ha innescato roghi ...

Usa - primarie Democratici : Sanders e Warren vanno all’Attacco di Biden su sanità e guerra in Iraq. Lui si lega al passato obamiano : Tornare agli anni di Barack Obama o andare avanti? È questa la domanda emersa con chiarezza nel terzo dibattito tra i dieci candidati Democratici alla presidenza degli Stati Uniti, organizzato da Abc a Houston, una delle città che con la sua composizione fortemente multietnica riflette la diversità del campo degli sfidanti Democratici. La domanda sugli anni di Obama svela il nodo che i Democratici sono chiamati a sciogliere. Appellarsi a ...

Bce - meno chance per un nuovo quantitative easing subito. Banche all’Attacco : “I tassi negativi azzerano la redditività” : Mario Draghi si prepara a sparare alcune delle ultime munizioni con il “bazooka”, fuor di metafora le politiche monetarie non convenzionali messe in campo nel tentativo di far ripartire la crescita dell’Eurozona. Quella di giovedì 12 settembre sarà la penultima conferenza stampa del presidente della Bce dopo un consiglio direttivo, prima che all’inizio di novembre l’ex direttrice dell’Fmi, Christine Lagarde, prenda il suo ...

Ancelotti all’Attacco : dove dovremmo cambiarci contro Sampdoria e Liverpool? : Carlo Ancelotti perde la pazienza e denuncia le condizioni degli spogliatoi del San Paolo di Napoli. “Non ci sono parole

Myss Keta a Padova : la Lega parte all'Attacco : Serenella Bettin Polemiche da parte del consigliere del Carroccio per la presenza di Myss Keta a Padova, sabato 14 settembre. Il concerto è previsto per le 16 al centro culturale San Gaetano Parla di vip, night, droga, sesso e dolore. Si presenta sempre a volto coperto, nei video, ai concerti, perfino su Instagram dove ha 183mila follower e dove tra i suoi motti figura: “Vivi ogni giorno come se fosse Capodanno a Courmayeur” ed è ...