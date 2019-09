Atletico Madrid-Juventus | Champions League | programma | orari e tv Le probabili formazioni

Champions League - mercoledì 18 settembre alle 21 si gioca Atlético Madrid - Juventus : Riparte la corsa alla UEFA Champions League, la prima giornata vedrà sfidarsi le migliori squadre europee il prossimo martedì 17 settembre e mercoledì 18 settembre. In particolare a Madrid al Wanda Metropolitano per il Gruppo D si affronteranno Atlético Madrid e Juventus. Il match sarà visibile, in diretta e streaming, su Sky mercoledì sera con fischio d'inizio alle ore 21,00....Continua a leggere

Champions - Atletico Madrid-Juve : nella probabile formazione bianconera Pjanic è in dubbio : Atletico Madrid-Juventus sarà la prima sfida della fase a gironi di Champions League per i bianconeri di Maurizio Sarri, una partita assolutamente da vincere per iniziare con il piede giusto il cammino europeo. Si giocherà mercoledì 18 settembre e non ci sono dubbi sul fatto che il tecnico giocherà con la miglior formazione possibile in Spagna, considerando il valore dell'avversario. Nell'ultimo turno di campionato le due squadre non hanno

Juventus - Douglas Costa e Pjanic infortunati : a rischio la partita con l'Atletico Madrid : La Juventus, nel match contro la Fiorentina, ha rimediato ben due infortuni nel primo tempo: il primo a fermarsi è stato Douglas Costa, che nei primi minuti della partita ha subito un risentimento al flessore della coscia destra. Il centrocampista offensivo brasiliano non festeggia di certo alla grande il suo compleanno, in data odierna ha infatti compiuto 29 anni. Al suo posto è entrato l'ex Fiorentina Bernardeschi, che è stato 'accolto' con

Liga - dove vedere Real Sociedad-Atletico Madrid in Tv e in streaming : Non poteva iniziare meglio il campionato per l'Atletico Madrid, a punteggio pieno con tre vittorie in altrettante partite, unica squadra a esserci riuscita in Liga. Pur con la consapevolezza di come la stagione sia ancora lunga, a rinfrancare ulteriormente i Colchoneros c'è il rendimento di Real Madrid e Barcellona, a sorpresa finora a centro classifica.

L'Atletico Madrid presenta la terza divisa 2019/2020 : Atletico Madrid terza maglia 2019 2020 – L'Atletico Madrid ha presentato la sua terza divisa per la stagione 2019/2020, già in vendita nei negozi ufficiali e sullo store online. La terza maglia sarà interamente azzurra, con dettagli in blu navy, come il bordo attorno al collo squadrato, e come la rifinitura delle maniche. Sette stelle

Atletico Madrid-Juve - Saul teme i bianconeri : la sfida di Champions è già calda : La Juventus si prepara per la gara della terza giornata di campionato contro la Fiorentina ma il pensiero del club bianconero è rivolto anche alla trasferta di Champions League contro l'Atletico, partita già importante per le sorti del girone. Presenta la partita Saul Niguez, intervista a 'La Gazzetta dello Sport': «L'allenatore deve adattarsi ai giocatori che ha. In nazionale il c.t. può prendere ciò che gli piace e gli

Juventus - possibile scambio a tre di portieri con Manchester United ed Atletico Madrid : La Juventus, dopo un calciomercato estivo caratterizzato da importanti arrivi ma anche da mancate cessioni, è pronta a lavorare sul calcio giocato e dopo la sosta nazionali la prima partita che dovrà affrontare sarà la terza giornata di Serie A contro la Fiorentina. Il match si disputerà nella città toscana ed è previsto per sabato 14 settembre alle ore 15:00, prima dell'esordio stagionale in Champions League al 'Wanda Metropolitano' contro

Atletico Madrid - la carica del Mono Burgos : "meglio morire con una freccia al petto che con una nel culo" : Il vice di Simeone ha pubblicato su Instagram un post per inculcare nei nuovi arrivati la mentalità che ogni calciatore deve avere all'Atletico Madrid L'Atletico Madrid aspetta gli ultimi giocatori impegnati in nazionale per preparare le prossime due importanti sfide, che metteranno di fronte ai colchoneros prima la Real Sociedad in Liga e poi la Juventus in Champions League. MONTEFORTE / AFP Due partite da non sottovalutare e,

Champions League : Atletico Madrid-Juventus in Tv su Sky mercoledì 18 settembre : La Juventus, dopo aver sfidato la Fiorentina nella 3ª giornata di campionato, volerà in Spagna per l'esordio stagionale in Champions League. I bianconeri affronteranno l'Atlético Madrid mercoledì 18 settembre all'Estadio Wanda Metropolitano. Il fischio d'inizio della partita è fissato per le ore 21:00. Il match, valevole per il Gruppo D, sarà trasmesso in esclusiva da Sky. Dunque non sarà possibile seguire la gara in diretta Tv su Canale 5.

Atletico Madrid - è febbre Champions : sold out in tre giorni per la sfida contro la Juve : E' febbre Champions League per l'Atletico Madrid, che nella prima giornata della fase a gironi ritroverà la Juventus. La scorsa stagione i colchoneros vinsero al Wanda Metropolitano contro i bianconeri nell'andata dei quarti di finale, ma la sconfitta al ritorno per 3-0 gli costò l'eliminazione. Comunque, per la gara in programma il prossimo 18 settembre, sono stati venduti quasi tutti i biglietti in 3 giorni. Fino

L'Atletico Madrid lancia il suo token : partnership con Socios : L'Atlético de Madrid ha siglato un accordo per aderire alla piattaforma Socios.com, che ospita già altre importanti società calcistiche europee come PSG, Juventus, West Ham e AS Roma. Attraverso questa applicazione mobile, i tifosi dell'Atletico di tutto il mondo avranno un nuovo modo di interagire con il team. Saranno in grado di partecipare a diverse

Atletico Madrid - 56 milioni per una cittadella dello sport : Atletico Madrid cittadella sport – Non solo una grande rosa e un grande stadio. L'Atletico Madrid vede nella costruzione di una cittadella sportiva di proprietà il prossimo passo per consolidare la propria posizione nel calcio europeo. Un'opera che prevede investimenti per un totale di 59,6 milioni di euro e i cui lavori dovrebbero iniziare nel

Juve : Atletico Madrid e Bayer Leverkusen fra le insidie del girone di Champions League : Ieri nel tardo pomeriggio il Grimaldi Forum di Montecarlo è stato il palcoscenico del sorteggio dei gironi di Champions League. La Juventus fa parte del girone D e dovrà sfidare una vecchia conoscenza come l'Atletico Madrid, una squadra emergente come il Bayern Leverkusen e l'imprevedibile Lokomotiv Mosca.

Mauro Icardi - l'Atletico Madrid smentisce : l'unica trattativa che desiderano chiudere è quella con Rodrigo : l'Atletico Madrid smentisce le indiscrezioni riportate dalla stampa italiana circa un possibile arrivo di Mauro Icardi in prestito dall'Inter. Secondo quanto riferisce Marca, fonti vicine al club sottolineano che l'unica trattativa che desiderano chiudere in questi ultimi giorni di mercato è quella