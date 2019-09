Atletica | maratona “IAAF GOLD Label” | a Sydney vincono i kenyani Kiprotich e Barsosio

Fonte : oasport

(Di lunedì 16 settembre 2019) Sì è disputata l’edizione 2019 della“etichetta d’oro” di(Australia). La spettacolare corsa permette di attraversare la splendida città australiana, con l’arrivo posto nello splendido scenario dell’Opera House. Numerosi gli iscritti a caccia di punti importanti per scalare il ranking mondiale. Il favorito pre-gara, il kenyano Felix, non delude le aspettative e vince staccando i rivali attorno al 30esimo chilometro e battendo il record dellaRUNNING FESTIVAL, con il tempo di 2:09:49, diventando così il primo atleta a scendere sotto il muro dei 2:10 in questa manifestazione. La campionessa kenyana Stella, con un tempo di 2:24:33, vince la corsa femminile stabilendone il nuovo record (di ben 3:33 minuti più veloce rispetto al precedente) e si piazza all’ottavo posto della classifica generale. DI SEGUITO i primi dieci ...

