Ascolti Live Non è la d’Urso | Barbara doppiata da Montalbano

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 16 settembre 2019)Non è la d’Urso,prima puntata:d’Urso debutta con l’11% controÈ andata in onda ieri sera la prima puntata diNon è la d’Urso. Per il talk in prima serata condotto dad’Urso questi sono stati gli: 1.555.000 telespettatori e l’11.1% di share. Un debutto davvero basso e sotto le aspettative per il programma di Canale5, che – ricordiamo – è bancato da Publitalia 80 al 12% di share. Dopo i fasti di giugno in cui è riuscita ad ottenere anche il 20% battendo fiction e programmi importanti, cosa non avrà funzionato in questa prima puntata di? C’è chi si è lamentato del Prati-gate, dicendo di trovarsi di fronte ad una replica, chi vuole nuovi argomenti e chi, semplicemente, difende la d’Urso dicendo che il clima è ancora estivo e la platea non è del tutto al completo e quindi ...

