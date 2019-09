Artrite | psoriasi | Crohn | il legame pericoloso

Fonte : dilei

(Di lunedì 16 settembre 2019) Tre malattie diffuse e molto diverse tra loro, hanno in realtà qualcosa in comune.e malattia di, secondo gli speicalisti dell’Accademia Nazionale di Medicina, seppur patologie molto diverse, sono legate da un elemento in comune, che fa sì che non sia raro trovarle associate in uno stesso paziente. Il denominatore comune che lega queste tre diverse patologie è lo stato infiammatorio cronico degli organismi che ne vengono colpit,i che indica un deficit del sistema immunitario che in questi soggetti funziona male.e morbo di Chron, sono tutte patologie infiammatorie immunomediate di cui soffrono circa due milioni di italiani in tutto. Queste malattie condividono alcuni meccanismi comuni, e spesso si ritrovano presenti in un unico paziente. In particolare, gli specialisti dell’Accademia Nazionale di Medicina, ricordano che è frequente ...

