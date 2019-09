Arresti Juve e solito razzismo | l’irresistibile declino del calcio italiano

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 16 settembre 2019) Capello dieci anni fa aveva capito tutto: i nostri club sono in balia del tifo violento. Lo dimostrano il blitz nella curva bianconera, i casi Kessié e Lukaku. Eppure potremmo prendere spunto dall’estero. A cominciare dalle parole di Zhang e Commisso

capuanogio : Breve riassunto del week end del calcio italiano nelle curve: rissa in #CurvaNord a #SanSiro tra capi ultrà per un… - MediasetTgcom24 : Arresti ultrà Juve, inquirenti: 'Club ricattato per privilegi tolti' #juventus - MediasetTgcom24 : Arresti capi ultra' della Juve, 'ricattavano il club' #Juve -