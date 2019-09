Arrestati gli ultras della Juventus | il M5S | “espellere mafie e malviventi”

Juventus - Arrestati 12 capi ultrà. Minacciavano la società : «I biglietti - o cantiamo cori razzisti». Agnelli : «Costretti ad aderire alle richieste» : Estorsione, autoriciclaggio, violenza privata, vendita illegale di biglietti. Una vera e propria associazione a delinquere, gestita dalle frange ultrà della Juventus. Nel mirino della procura...

Ricattavano la Juve che non voleva più regalare biglietti - chi sono i capi ultrà Arrestati : Il nome più noto è indubbiamente quello di Dino Mocciola, capo assoluto dei Drughi e già finito in carcere all’inizio degli anni Novanta per aver ucciso durante una rapina un carabiniere, oltre che considerato uno dei responsabili delle infiltrazioni della ‘ndrangheta in curva. E, stando a quanto già emerso in passato, avrebbe avuto pesanti divergenze con Raffaello Bucci, ultras bianconero suicida nel 2016.Continua a leggere

Pretendevano biglietti e privilegi dalla Juve. Arrestati capi ultrà bianconeri : Blitz della Polizia di Stato di Torino, coordinata dal Gruppo criminalità organizzata della procura, nei confronti delle frange ultrà della Juventus. Nell'ambito dell'operazione denominata “Last Banner”, la Digos di Torino ha eseguito 12 misure cautelari nei confronti dei capi e dei principali referenti dei “Drughi”, di “Tradizione-Antichi Valori”, dei “Viking”, del “Nucleo 1985” e di “Quelli.. di via Filadelfia”, indagati a vario ...

Arrestati gli ultras della Juventus - il VIDEO della vendita illegale dei biglietti : indagati in tutta Italia : Indagine nelle ultime ore portate avanti dalla Polizia, nel dettaglio fermati gli ultras della Juventus in relazione alla vendita dei biglietti. I capi e i principali referenti dei gruppi ultras bianconeri sono stati Arrestati, sono stati emessi dal gip 12 misure cautelari, le accuse sono molte pesanti: associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata, l’operazione prende il nome ‘Last banner’. ...

Arrestati gli ultras della Juventus : tutti i NOMI dei coinvolti nell’indagine ‘Last banner’ : Ultime ore caldissime per alcuni tifosi della Juventus, nel dettaglio indagine della Polizia nella curva dei tifosi della Juventus, nel dettaglio i capi e i principali referenti dei gruppi ultras bianconeri sono stati Arrestati, sono stati emessi dal gip 12 misure cautelari, le accuse sono molte pesanti: associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata, l’operazione prende il nome ‘Last ...

Arrestati gli ultras della Juventus - Ruffo : “ci sono tutti quelli della nostra inchiesta” : “All’alba 12 esponenti dei principali gruppi ultras della Juve sono stati Arrestati, accusati di associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. Ci sono tutti quelli di cui vi avevamo parlato nella nostra inchiesta”. E’ questo il tweet del giornalista di Report Federico Ruffo che si è occupato dell’inchiesta sugli ultrà, Juve e ‘ndrangheta e che lo scorso novembre ...

Torino - Arrestati capi ultrà della Juve. La distribuzione illegale dei biglietti : video della polizia : Blitz della polizia nella curva della Juventus: i capi e i principali referenti dei gruppi ultrà bianconeri sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Torino, che ha portato all’emissione da parte del gip di 12 misure cautelari. Le accuse nei confronti degli ultras sono, a vario titolo, associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. In corso anche ...

Arrestati 12 capi ultrà della Juve : ricattavano la società per avere biglietti e gestire bagarinaggio : Inchiesta della polizia, decine di perquisizioni in tutta Italia. "Accordo militare per controllare la curva"

Arrestati gli ultras della Juventus - i nuovi clamorosi dettagli : “capillare strategia criminale” : Importante indagine nelle ultime ore da parte della Polizia che ha portato all’arresto di alcuni ultras della Juventus, le accuse sono molto pesanti. Emergono nuovi dettagli rispetto alla prime notizie, nel dettaglio i leader della curva dei bianconeri avrebbero messo in piedi una “capillare strategia criminale” per ricattare la società dopo che la Juve aveva deciso di interrompere una serie di privilegi concessi ai ...

Juventus - blitz della Polizia : Arrestati capi ultras - le accuse sono pesantissime [DETTAGLI] : La Juventus è reduce dal deludente pareggio in campionato contro la Fiorentina, nel complesso una brutta prestazione dei bianconeri che adesso non sono più in testa alla classifica, adesso la squadra di Sarri si prepara per la gara di Champions League contro l’Atletico con l’obiettivo di iniziare bene il percorso in Europa. Nel frattempo nelle ultime ore blitz della Polizia nella curva dei tifosi della Juventus, nel dettaglio i ...