Arabia Saudita | i ribelli Houthi minacciano nuovi attacchi E Trump autorizza l’uso di

Arabia Saudita-Iran : partiti dall’Iraq gli attacchi agli impianti petroliferi : Arabia Saudita-Iran: partiti dall’Iraq gli attacchi agli impianti petroliferi Emergono nuove verità riguardo l’ultima puntata dello scontro che oppone Iran e Arabia Saudita. Sarebbero partiti dalle basi di Hashd al-Shaabi, in Iraq meridionale, gli attacchi contro le installazioni petrolifere saudite dello scorso sabato. Questo almeno è quanto riporta il portale Middle East Eye, che cita fonti riservate dei servizi iracheni. Per le ...

Cosa succede dopo l’attentato in Arabia Saudita? : Per chi ha letto il libro “Sleeping With The Devil” pubblicato nel lontano 2004 dall’ex agente CIA Robert Baer, ora fortunato scrittore, la notizia dell’attentato agli impianti petroliferi sauditi sembra un déjà vu.L’analista ipotizza infatti nei minimi dettagli un ipotetico attentato terroristico che blocca la produzione petrolifera saudita, scatenando una reazione a catena senza precedenti sui ...

Gli attacchi agli stabilimenti petroliferi dell’Arabia Saudita - spiegati : Non si sa ancora chi sia il responsabile, ma si sospetta dell'Iran e ci sono già state conseguenze sul prezzo del petrolio

Petrolio - balzo senza precedenti dopo l’attacco all’Arabia Saudita : l’attacco al Petrolio Saudita provoca un’impennata senza precedenti al prezzo del greggio. Come temuto, in apertura di contrattazioni i future sul Brent sono balzati di 12 dollari in pochi secondi, salendo fino a quota 71 dollari, pari a un aumento del 20% che non ha eguali

Vola il prezzo del petrolio dopo l'attacco in Arabia Saudita. Trump autorizza l'uso delle riserve : Vola il prezzo del petrolio dopo il pesante l’attacco dei ribelli sciiti contro le due maxi raffinerie dell’Est dell’Arabia Saudita e le dichiarazioni di Donald Trump. Nelle prime contrattazioni il petrolio avanza di circa il 10% dopo l’attacco alle raffinerei saudite di Saudi Aramco, in quello che è al momento il maggior rialzo degli ultimi tre anni. Il Brent sale del 10,7% a 66,66 dollari mentre il Wti del ...

Onu condanna i raid in Arabia Saudita : 19.18 condanna del Segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, per l'attacco con drone sulle raffinerie di petrolio in Arabia Saudita. Guterres chiede a tutte le parti coinvolte di prevenire una "escalation" degli attacchi rivendicati dagli Huthi (gruppo armato prevalentemente sciita zaydit dello Yemen) L'appello di Guterres: "Moderazione", "prevenzione della intensificazione della tensione" e "rispetto in qualsiasi momento, della legge ...

Arabia Saudita - lotta contro il tempo per riportare a regime produzione petrolifera : L'Arabia Saudita lotta contro il tempo per riportare a regime la produzione petrolifera, il giorno dopo il grave attacco con i droni - rivendicato dai ribelli yemeniti Houthi - a due principali raffinerie nell'Est del Paese che ha dimezzato la capacita' produttiva di Aramco, il gigante del settore. Gli Stati Uniti che accusano direttamente l'Iran si mostrano pronti "a reagire in caso di attacchi da Teheran contro l'Arabia Saudita". "E' questione ...

Arabia Saudita - produzione di petrolio dimezzata dopo attacchi Houthi a due stabilimenti di Saudi Aramco : Si ferma oltre la metà della produzione totale di petrolio dell’Arabia Saudita dopo gli attacchi con droni che sabato hanno colpito i due stabilimenti di Abqaiq e Khurais, di proprietà della compagnia Saudi Aramco e fra i più grandi del mondo. L’annuncio del ministro dell’Energia Abdulaziz bin Salman arriva proprio mentre Saudi Aramco conclude le pratiche per la quotazione in Borsa. L’azienda fa sapere che la produzione è stata ...

Petrolio - Arabia Saudita : a rischio 5 - 7 milioni di barili al giorno. Gli Usa contro l’Iran : È ufficiale:?l’attacco via droni a due impianti petroliferi Saudi Aramco ha più che dimezzato la produzione di Riad, con un totale di 5,7 milioni di barili in meno. Il segretario di Stato Mike Pompeo va all’attacco di Teheran

Arabia Saudita - a rischio 5 - 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Gli Usa contro l’Iran : È ufficiale:?l’attacco via droni a due impianti petroliferi Saudi Aramco ha più che dimezzato la produzione di Riad, con un totale di 5,7 milioni di barili in meno. Il segretario di Stato Mike Pompeo va all’attacco di Teheran

Arabia Saudita - a rischio 5 - 7 milioni di barili al giorno. Gli Usa contro l’Iran : È ufficiale:?l’attacco via droni a due impianti petroliferi Saudi Aramco ha più che dimezzato la produzione di Riad, con un totale di 5,7 milioni di barili i meno. Il segretario di Stato Mike Pompeo va all’attacco di Teheran

Arabia Saudita - attacco con i droni ai pozzi di petrolio : dimezzata la produzione. E l’America accusa l’Iran : I raid rivendicati da milizie filo-iraniane in Yemen. dimezzata la produzione di greggio: e il segretario di Stato Usa Pompeo accusa direttamente Teheran

Mike Pompeo accusa l'Iran per l'attacco in Arabia Saudita : Proprio nei giorni in cui Donald Trump licenzia il suo consigliere che non voleva un vertice col premier iraniano Rouhani, e proprio quando quel vertice sembrava potesse davvero tenersi, il Segretario di Stato Mike Pompeo accusa l'Iran di avere attaccato le riserve di petrolio saudite. Affermazioni che suonano prive di senso per il Ministro degli Esteri iraniano e che, avverte, potrebbero solo servire come pretesto per una rappresaglia. Neanche ...

Arabia Saudita - 10 droni contro 2 impianti petroliferi. Movimento Houthi rivendica : Due impianti petroliferi del gigante Saudita del greggio Aramco, nell'est del Paese, sono stati attaccati dai droni. L'offensiva e' stata rivendicata dai ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, che hanno parlato di 10 aerei senza pilota mentre per il ministero dell'Interno di Riad erano soltanto due. "Un attacco mirato che ha centrato con assoluta precisione l'obiettivo. Sono stati usati dieci droni", si legge nella rivendicazione del ...