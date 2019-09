Alleanza anti pirateria attacca | «Arabsat dietro operazioni illecite beoutQ»

Umbria - Franceschini (Pd) : “Alleanza elettorale? Perché no. Parole di Di Maio importanti” : Se lavoreremo bene possiamo ragionare su una alleanza elettorale, Perché no. La cosa dipende dalla legge elettorale, abbiamo nelle regioni e al Parlamento un turno unico che spinge a alleanze”. Lo ha detto Dario Franceschini alla convention di AreaDem. “Noi vogliamo lavorare per questo, perche contro questa destra pericolosa le forze democratiche devono capire che devono costruire qualcosa che non è una emergenza ma un percorso ...

Sondaggio Demos di Ilvo Diamanti : trionfo per Matteo Salvini e Giorgia Meloni - la loro Alleanza è vincente : Quale coalizione se mai si tornasse alle urne potrebbe ottenere la maggioranza? Secondo il Sondaggio Demos illustrato da Ilvo Diamanti su La Repubblica, l'alleanza che più di tutte convince gli elettori è quella composta dalla Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che arriva a

Governo - Sala : “Alleanza M5s-Pd a livello locale? Ci sono molti punti di convergenza su tanti temi” : “Un’alleanza tra Movimento 5 stelle e Partito democratico per le elezioni locali? Ci sono molti punti di convergenza su tanti temi”. È il commento del sindaco di Milano, Beppe Sala, all’indomani della proposta di Dario Franceschini di provare la strada di un’intesa tra le due forze politiche in vista delle Regionali. L'articolo Governo, Sala: “Alleanza M5s-Pd a livello locale? Ci sono molti punti di ...

Parigi : "Alleanza storica con l'Italia Migranti : e ora cambiamo Dublino" : "L'Italia è un alleato storico della Francia. In nessun momento le scelte politiche che gli uni o gli altri hanno potuto fare, hanno smentito questo dato di fatto": la portavoce del governo francese Sibeth Ndiaye, al termine del consiglio dei ministri a Parigi, risponde Segui su affaritaliani.it

Il Segreto Anticipazioni 11 settembre 2019 : Antolina costringe Alvaro a un'Alleanza spietata contro Elsa : Antolina ha scoperto le vere intenzioni di Alvaro e sfrutta questa informazione con il ragazzo. Lo costringe ad allearsi con lei se non vuole che riveli il suo Segreto a Elsa.

Don Matteo 11 - anticipazioni puntata 29 agosto : in replica l’Alleanza tra Cecchini e la ‘capitana’ : Proseguono le repliche di Don Matteo 11, attualmente in corso su Rai1. Giovedì 29 agosto, nella nuova puntata, trovano spazio gli episodi numero 21 e 22, rispettivamente intitolati La crepa e Premonizioni. Nei panni del prete protagonista sempre l’inossidabile Terence Hill, accompagnato dal fido Nino Frassica. Appuntamento in prima serata su Rai1 dalle 21.25 in poi. Terence Hill, la carriera di Mario Girotti dagli inizi a ...

Un'Alleanza per superare l'antipolitica e il populismo : Ho pensato anche io che sarebbe necessario un governo politico di legislatura. Sarebbero necessari anni di buone politiche, di rinascita democratica per contrastare veramente il crescere nella società del rancore e della disperazione che Salvini e la sua bestia hanno fomentato in questi anni. La confusione è grande sotto il cielo. Ma bisogna ammettere che non è solo Salvini a fare confusione. Ci si sono messi in tanti, ...

Vittorio Feltri - Matteo Salvini e la "Alleanza armata (anti)democratica contro la Lega : Nonostante guidi il partito potenzialmente più massiccio, Salvini viene attaccato con virulenza dalla quasi totalità della stampa italiana, tutta piegata a sinistra, da una parte, come la torre di Pisa. Insomma, Matteo sta sulle scatole ai miei colleghi i quali vorrebbero vederlo steso sul ring dell

Luigi Di Maio sull'Alleanza con Salvini : "Sono stanco di litigare - voglio andare avanti. Disposti a cambiare" : "Il governo non è finito. Sulla manovra parliamo la stessa lingua. Mi fa piacere. La nostra manovra dovrà dare risposte concrete agli italiani. Le dico con grande onestà una cosa, così spegniamo subito tutte le polemiche che sono state alimentate sui giornali: io sono stanco di litigare. E così la p

Una Vita/ Anticipazioni - Alleanza Diego-Riera : distruggeranno Ursula per sempre? : Una Vita, Anticipazioni: Diego decide di allearsi con Riera per distruggere totalmente Ursula ed i suoi propositi maligni di controllo su tutto.