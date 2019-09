Alitalia | slitta il termine per la presentazione dell’offerta vincolante | proroga al 15

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019)di un mese ilper ladell’offertadi acquisto di. Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, come richiesto dai commissari straordinari, ha firmato lache permetterà alla newco formata da Gruppo Fs, Atlantia, Tesoro e Delta Airlines di definire la proposta entro il prossimo 15 ottobre. La precedente scadenza era fissata al 15 settembre e da settimane era già chiaro che sarebbe stato concesso altro tempo. Infatti i commissari avevano chiesto anche ladegli ammortizzatori sociali – in scadenza il 23 settembre – per altri sei mesi per 1.180 dipendenti, una cifra più elevata rispetto al personale (830 unità) che attualmente fruisce della cassa integrazione. Laè stata concessa, si legge nella nota del Mise, “al fine di permettere al consorzio acquirente di definire i dettagli del ...

