Alessandro Borghese Kitchen Duel | al via il nuovo cooking di SkyUno che debutta contro

Alessandro Borghese 4 Ristoranti 2019 - nuova stagione dal 24 settembre : nuova stagione per Alessandro Borghese 4 Ristoranti, che riparte martedì 24 settembre in prima serata su SkyUno ed espatria per la prima puntata. Una puntatina in stile Little Big Italy, quindi, per Borghese che inaugura questo nuovo ciclo di sette puntate volando ad Hong Kong alla ricerca del miglior rappresentante della cucina italiana nella città più occidentale dell'Estremo Oriente.prosegui la letturaAlessandro Borghese 4 Ristoranti 2019, ...

Alessandro Borghese chiede verità e giustizia per i bambini di Bibbiano : Lo chef più amato della tv lancia una petizione sui social per chiedere una Commissione di Inchiesta sugli affidi illeciti nel comune emiliano. Alessandro Borghese si è aggiunto alla schiera di volti noti del mondo dello spettacolo che hanno voluto esprimersi sul caso Bibbiano, l’inchiesta “Angeli e Demoni” sugli affidi dei minori nel comune in provincia di Reggio Emilia che è diventata un caso politico nazionale. Lo chef più amato ...