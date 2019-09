Al via il corso per direttore sportivo | ci sono anche Cassano e Pellissier

Al via il corso per Direttore Sportivo - Cassano tra gli allievi : corso Direttore Sportivo – Verrà inaugurato lunedì prossimo, 16 settembre, nell’aula magna di Coverciano, il nuovo corso per “Direttore Sportivo”. Il programma didattico avrà una durata di 144 ore sarà specifico per formare la figura del Ds. Inoltre, come specificato al punto 2 dello stesso bando di ammissione, il corso si proporrà «di fornire i […] L'articolo Al via il corso per Direttore Sportivo, Cassano tra gli allievi è stato ...

PAvia INCIDENTE SU LAVORO : MORTI 4 OPERAI/ Annegati in vasca : in corso recupero corpi : Dramma a PAVIA: quattro OPERAI sono MORTI Annegati in una piscina in un'azienda agricola di Arena Po. In corso le operazioni di recupero di tutti i corpi.

Roma. Nuove residenze per le persone anziane - al via percorso di sperimentazione : Approvato in Giunta l’Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale e l’IPAB IRAS (Istituzione Pubblica di

Concorso Agenzia delle Entrate 510 funzionari tributari : prima prova - via il 18 settembre : In questo 2019 sono tanti i concorsi che sono stati banditi e che stanno mettendo a disposizione molti posti di lavoro per giovani e meno giovani. E in questo mese di settembre sta per entrare nel vivo anche una selezione bandita ormai da tempo. Parliamo del Concorso per 510 funzionari tributari indetto dall'Agenzia delle Entrate, che a giorni partirà con la prima prova oggettiva attitudinale, che servirà a scremare il numero dei partecipanti a ...

Aeronautica : al via in Umbria l’esercitazione internazionale di soccorso aereo : Ha preso il via oggi, lunedì 9 settembre, e proseguirà fino a venerdì 13 settembre, nella provincia di Perugia (Umbria), la dodicesima edizione dell’esercitazione “Grifone”, il più importante e complesso evento addestrativo dell’Aeronautica Militare nel campo della ricerca e soccorso aereo, organizzato e condotto in collaborazione con il Corpo Nazionale di soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). A questa edizione, che si svolge ...

Aeronautica : al via in Umbria l’esercitazione internazionale di soccorso aereo : Ha preso il via oggi, lunedì 9 settembre, e proseguirà fino a venerdì 13 settembre, nella provincia di Perugia (Umbria), la dodicesima edizione dell’esercitazione “Grifone”, il più importante e complesso evento addestrativo dell’Aeronautica Militare nel campo della ricerca e soccorso aereo, organizzato e condotto in collaborazione con il Corpo Nazionale di soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). A questa edizione, che si svolge ...

Vuelta di Spagna – Da Pravia a Alto de La Cubilla : percorso - altimetria e favoriti della 16ª Tappa : Due GPM da affrontare una salitona finale lunga 18 km: percorso, altimetria e favoriti della 16ª Tappa della Vuelta di Spagna Lunedì di grande ciclismo sulle strade spagnole per la 16ª Tappa della Vuelta di Spagna. La grande corsa iberica vedrà in scena una fra le frazioni più attese e importanti per la classifica generale conclusiva, alla quale farà seguito un meritato giorno di riposo. I ciclisti spenderanno infatti molte energie ...

Vuelta a Espana 2019 - la tappa di oggi Pravia-Alto de la Cubilla : percorso - favoriti e altimetria. Tre GPM durissimi per spaccare la corsa : Ultimo arrivo in quota in programma oggi, nella 16esima tappa della Vuelta a España 2019. Da Pravia si fanno 140 km per arrivare in cima all’Alto de la Cubilla, 17,8 km al 6,2%. Prima dell’ascesa finale, però, si affronteranno altri due GPM durissimi, vale a dire il Puerto de San Lorenzo, 10 km all’8,5%, e l’Alto de la Cobertoria, 8,3 km all’8,2%. Questa frazione rappresenta una delle ultimissime occasioni per gli ...

Salute - Iss : “Al via il primo corso di alta formazione sull’autismo” : Sono 100 i dirigenti medici neuropsichiatri, psichiatri e psicologi che saranno formati e aggiornati attraverso il primo corso Analisi del comportamento applicata al disturbo dello spettro autistico organizzato dall’Istituto superiore di sanita’ (Iss). La prima lezione si e’ tenuta oggi presso l’Iss ma saranno coinvolte anche le sedi della IULM di Milano e dell’Universita’ Federico II di Napoli da settembre ...

via al governo - il Conte-bis ha giurato. Commissario Ue - candidato Gentiloni. Primo Cdm in corso : governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale al Primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi Alle 10.07 Giuseppe Conte aveva di nuovo giurato davanti al...

via al governo - il Conte-bis ha giurato. Commissario Ue - candidato Gentiloni. Primo Cdm in corso : governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale al Primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi Alle 10.07 Giuseppe Conte aveva di nuovo giurato davanti al...

Frana di Quincinetto : in via di definizione il percorso operativo per la messa in sicurezza : Ieri, martedì 3 settembre 2019, a Roma, il Presidente della Regione Antonio Fosson e l’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti Luigi Bertschy, accompagnati dal Coordinatore regionale della Protezione civile Pio Porretta, hanno incontrato il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli per definire un percorso operativo per la messa in sicurezza del fenomeno franoso ubicato ...

Campidoglio : al via percorso per nuove residenzialità per anziani : Roma – Approvato in Giunta l’Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale e l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata ‘Istituti Riuniti di Assistenza Sociale – Roma Capitale’). L’Accordo persegue obiettivi in favore delle persone anziane all’interno di 2 comunita’ alloggio (capienza 10 persone ciascuna) e di una convivenza in ...

Napoli - via al concorsone della Regione Campania : la carica dei 303.965 partecipanti : Hanno preso il via questa mattina nella Mostra d'Oltremare le prove preselettive del concorso Ripam Campania, promosso nell'ambito del Piano per il lavoro elaborato dalla Regione Campania....