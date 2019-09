Agrigento | incendio nell' ex mattatoio | in fumo mastelli per raccolta differenziata

Agrigento : nube nera a Licata - Procura apre inchiesta su incendio ex mattatoio : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – La Procura di Agrigento, come apprende l’Adnkronos, ha aperto una inchiesta sull’incendio divampato oggi nell’ex mattatoio comunale dove erano tenuti i mastelli per la raccolta differenziata. Da ore una grossa nube nera ha invaso la città. Il Procuratore Luigi Patronaggio ha inviato sul posto di carabinieri forestali che stileranno un primo report su quanto accaduto. Un vigile del ...

